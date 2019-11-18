Bağ evinde şüpheli ölüm

Kaynak: \u0130HA,Antalya\u2019da bir \u00e7ift\u00e7i, ba\u011f evinde yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fc bulundu. Evden gelen koku nedeniyle AFAD ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede ise herhangi bir madde izine rastlan\u0131lmad\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay saat 20.30 s\u0131ralar\u0131nda Kepez il\u00e7esi Alt\u0131ayak Mahallesi Ayano\u011flu Caddesi \u00fczerindeki bir ba\u011f evinde meydana geldi. ,\u00c7ift\u00e7ilik yapan 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Ali Abay (45), g\u00fcnd\u00fcz ba\u011f evine gitti. ,Ak\u015fam olmas\u0131na ra\u011fmen Abay eve gelmeyince yak\u0131nlar\u0131 cep telefonuyla ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Abay'\u0131n telefona cevap vermemesi \u00fczerine ba\u011f evine giden yak\u0131nlar\u0131, bah\u00e7e giri\u015findeki demir kap\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k oldu\u011funu fark etti.,AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceme yapt\u0131. Herhangi bir madde izine rastlan\u0131lmamas\u0131 \u00fczerine AFAD ekipleri evden ayr\u0131ld\u0131. \r\n, Eve giren yak\u0131nlar\u0131, Ali Abay\u2019\u0131n yerde yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi'ni arad\u0131. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, Abay'\u0131n ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirledi. Polis evden yo\u011fun koku gelmesi \u00fczerine AFAD ekiplerinden destek isteyerek, kalabal\u0131\u011f\u0131 evden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131. ,Polis ve savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan cenaze, kesin \u00f6l\u00fcm nedeninin belirlenmesi i\u00e7in Antalya Adli T\u0131p Kurumuna kald\u0131r\u0131ld\u0131.