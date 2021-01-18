Bağda çapa yaparken servet buldu

Ba\u011fda kaybetmi\u015f oldu\u011fu \u00e7apay\u0131 ararken de\u011fi\u015fik bir ta\u015f buldu. ,Eve getirdi\u011fi ta\u015f\u0131n ne oldu\u011funu ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6kta\u015f\u0131 oldu\u011funu anlayan Mehmet Kebap\u00e7\u0131, \u015fimdi bulmu\u015f oldu\u011fu g\u00f6kta\u015flar\u0131na m\u00fc\u015fteri ar\u0131yor. ,\u00c7ift\u00e7ilik ile u\u011fra\u015fan Mehmet Kebap\u00e7\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Ba\u011fda bulmu\u015f oldu\u011fum g\u00f6kta\u015flar\u0131n\u0131n de\u011ferli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum ve m\u00fc\u015fterilerini bekliyorum" dedi. Kebap\u00e7\u0131; "Ba\u011f \u00e7apal\u0131yordum. \u00c7apa yaparken \u00e7apay\u0131 kaybettim. Sonra \u00e7apay\u0131 aramak i\u00e7in ba\u011fda dola\u015f\u0131rken bu par\u00e7ay\u0131 buldum. Sonra bu ta\u015f\u0131n a\u011f\u0131r olmas\u0131ndan dolay\u0131 ku\u015fkuland\u0131m. Eve getirdim. Bulmu\u015f oldu\u011fum ta\u015fa m\u0131knat\u0131s\u0131 tuttum ve m\u0131knat\u0131s\u0131n ta\u015fa yap\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Daha sonra ise bulmu\u015f oldu\u011fum ta\u015f\u0131 fayans \u00fczerinde denedim. O s\u0131rada yan\u0131k kokular\u0131n\u0131n geldi\u011fini hissettim. Ard\u0131ndan ise yeniden bu g\u00f6kta\u015f\u0131n\u0131 buldu\u011fum yere gittim ve birka\u00e7 par\u00e7a daha buldum. Bunun de\u011ferli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Al\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 bekliyorum. \u0130nternet ortam\u0131nda bu ta\u015flar\u0131n sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da g\u00f6rd\u00fcm. Almak isteyen varsa bana ula\u015f\u0131p alabilirler\u201d diye konu\u015ftu.,Nev\u015fehir\u2019in \u00dcrg\u00fcp il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ula\u015fl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ikamet eden ve \u00e7ift\u00e7ilikle u\u011fra\u015fan Mehmet Kebap\u00e7\u0131 20 g\u00fcn \u00f6nce ba\u011fda \u00e7apa yaparken \u00e7apay\u0131 kaybetti.