Bağırsakları temizliyor, böbreklerdeki kumu döküyor… Ancak dikkat: Ana öğünden hemen sonra yemeyin

Yaz mevsimiyle birlikte tezgahlarında yerini almaya başlayan şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli tadı olan şeftali sağlık için yararlı. Öyle ki bu harika meyve sinirleri yatıştırıyor, hazımsızlık problemlerine iyi geliyor. Diyetisyen Salih Gürel, şeftalinin faydalarını sıralıyor ancak yemekten en az iki saat sonra yenilmesini tavsiye ediyor. İşte nedeni…