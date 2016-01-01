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Bağışıklığı güçlendiriyor, koronavirüse kalkan oluyorlar
Bağışıklığı güçlendiriyor, koronavirüse kalkan oluyorlar
Doğal yollarla bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklardan korunmak mümkün. Peki, ama nasıl? Diyetisyen Gözde Akın, vücudun savunma sistemi bağışıklığı güçlendiren yiyecekler hakkında tavsiyelerini tek tek sıraladı.
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