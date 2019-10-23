Bahçeli'den Erdoğan'a 'Hakan kaftanı'

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019ye "Devlet Bey Kona\u011f\u0131"nda ge\u00e7mi\u015f olsun ziyaretinde bulundu. Bah\u00e7eli'nin evindeki ziyaret 35 dakika s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Bir s\u00fcre \u00f6nce \u00fcst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahats\u0131zl\u0131k ge\u00e7iren Bah\u00e7eli, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a, kendisini ziyareti s\u0131ras\u0131nda bah\u00e7esindeki klasik otomobilini g\u00f6sterdi.,G\u00f6r\u00fc\u015fmenin sonunda Bah\u00e7eli taraf\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, "Hakan kaftan\u0131" takdim edildi.,.