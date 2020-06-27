Bahçelievler'de korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü

Olay, saat 04.50 sular\u0131nda Bah\u00e7elievler So\u011fanl\u0131 Mahallesi Mimar Sinan Caddesi \u00fczerindeki 6 katl\u0131 bir binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda ya\u015fand\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, bir tekstil at\u00f6lyesinde hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle do\u011fal gaz patlamas\u0131 meydana geldi. ,\u0130stanbul'da gece saatlerinde korkutan patlama! Mahalleli soka\u011fa d\u00f6k\u00fcld\u00fc, b\u00fcy\u00fck panik ya\u015fand\u0131! Valilik 1 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, 10 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130\u015fte detaylar...,Patlaman\u0131n ard\u0131ndan i\u015f yerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yang\u0131na m\u00fcdahale ederken mahsur kalan baz\u0131 vatanda\u015flar kurtar\u0131ld\u0131.,\u0130stanbul Bah\u00e7elievler'de 6 katl\u0131 bir binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda bulunan i\u015f yerinde meydana gelen do\u011fal gaz patlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.,Patlaman\u0131n \u015fiddeti g\u00fcn\u00fcn a\u011farmas\u0131 ile g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi. Patlama nedeniyle bir\u00e7ok moloz par\u00e7as\u0131n\u0131n etrafa da\u011f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,\u0130stanbul Valili\u011fi Bah\u00e7elievler\u2019de bir tekstil at\u00f6lyesinde meydana gelen gaz s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131 patlamas\u0131nda bir ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, 10 ki\u015finin ise hafif \u015fekilde yaralanarak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,\u0130stanbul Valili\u011fi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, olay\u0131n saat 04.55\u2019de Bah\u00e7elievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:62\u2019de bulunan bir tekstil at\u00f6lyesinde meydan geldi\u011fi belirtildi. A\u00e7\u0131klaman\u0131n devam\u0131nda ise \u201cOlay yerine itfaiye, 112 sa\u011fl\u0131k ekibi ve polis sevk edilmi\u015ftir. \u0130tfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesiyle meydana gelen yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. ,Binan\u0131n \u00fcst katlar\u0131ndan panik halinde d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karken hafif yaralanan 10 ki\u015fi, sa\u011fl\u0131k ekiplerince \u00e7evredeki hastanelere sevk edilmi\u015f, yabanc\u0131 uyruklu 1 \u015fahs\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Binada yang\u0131n sonras\u0131 so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamlanm\u0131\u015f ve tedbir ama\u00e7l\u0131 olarak tahliye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131larak bina bo\u015falt\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bah\u00e7elievler il\u00e7emize ge\u00e7mi\u015f olsun. Olay ile ilgili inceleme ve soru\u015fturma y\u00fcr\u00fct\u00fclmektedir\u201d ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.,KAYNAK: \u0130HA