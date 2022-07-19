Bahçeşehir'de ördekleri çantasına koyarak götürdüğü iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

3 ay \u00f6nce Ramazan ay\u0131nda Emin\u00f6n\u00fc\u2019nden \u00f6rdekleri ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Zeynep El Zuheyri, \u201cEvde b\u00fcy\u00fctt\u00fck. Biz de gittik. Bah\u00e7e\u015fehir\u2019de \u00f6rdekler oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. Biz de \u2018bunlar b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u2019 dedik. Evde ses yap\u0131yordu. Oraya gitti\u011fimizde \u00f6rdekleri b\u0131rakmam\u0131za g\u00f6revliler izin vermedi.\r\n\r\n,Ancak ger\u00e7ek bamba\u015fka \u00e7\u0131kt\u0131. ,B\u0131rak\u0131rsak \u00f6l\u00fcr diye b\u0131rakmad\u0131k. Hayvanlar\u0131 besleyecek \u00f6zel bak\u0131c\u0131lar bulaca\u011f\u0131z. Onlara bakt\u0131r\u0131r\u0131z. G\u00fcn i\u00e7inde gidip bakar\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.,Biz de \u00f6rdeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim foto\u011fraf\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ekti. \u2018Bunlar benim \u00f6rdeklerim, foto\u011fraf\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ekme\u2019 dedim. Foto\u011fraf\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ektiler. Polis de gelip ifademizi ald\u0131\u201d dedi.\r\n\r\n,Bunlar evde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6le b\u0131rak\u0131rsak \u00f6lece\u011fini s\u00f6ylediler. O y\u00fczden b\u0131rakmad\u0131k. Bunlar daha \u00f6nceden hi\u00e7 suya girmediler.,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamayla konunun asl\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00d6rdekleri G\u00f6let'e b\u0131rakmak isteyen kad\u0131nlara g\u00fcvenlik g\u00f6revlilerinin engel olmas\u0131 \u00fczerine gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n \u00f6rdekleri yan\u0131na alarak parktan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Sosyal medyada \u00e7ok say\u0131da kullan\u0131c\u0131dan tepki alan Zeynep El Zuheyri, konuyla ilgili bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,\u00d6rdekleri neden b\u0131rakt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Zeynep El Zuheyri, \u201cB\u00fcy\u00fcd\u00fckleri i\u00e7in sesleri \u00e7ok \u00e7\u0131k\u0131yordu. Kom\u015fular rahats\u0131z oldular. Rahats\u0131zl\u0131ktan dolay\u0131 biz de oraya b\u0131rakmak istedik. ,Sosyal medyada Bah\u00e7e\u015fehir G\u00f6let'te \u00f6rdekleri ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen kad\u0131nlar\u0131n \u00e7ekilen videosu \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu.,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda park\u0131n g\u00fcvenli\u011finden sorumlu personel ile g\u00f6r\u00fc\u015fen polis ekipleri \u00f6rdeklerin Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri isimli kad\u0131na ait oldu\u011funu belirledi.