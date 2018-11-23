Bakan açıkladı: Ödemeler başlıyor

Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli: "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak g\u00f6r\u00fcyoruz. \r\n,T\u00fcrkiye'de 81 ilde te\u015fkilat\u0131 olan \u00fc\u00e7 b\u00fcy\u00fck markette 29 lira k\u0131yma, 31 lira ku\u015fba\u015f\u0131 et sat\u0131\u015flar\u0131 devam etmekte. Bunu da devam ettirebildi\u011fimiz s\u00fcrece devam ettirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. \r\n,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti;\r\n\r\n,"\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki 6 ay i\u00e7erisinde kasapl\u0131k hayvanla ilgili herhangi bir ithalat\u0131m\u0131z olmayacak. Bunu net s\u00f6yleyebilirim ama T\u00fcrkiye (t\u00fcketimini) 6 kilodan 15 kiloya \u00e7\u0131kar\u0131rken \u00fcretimini y\u00fczde 70 art\u0131rm\u0131\u015f. ,Bug\u00fcn itibar\u0131yla t\u00fcketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette oldu\u011fu i\u00e7in bizim bu konuyla ilgili ithalat ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 tamamen ortadan kald\u0131rmam\u0131z 3 senelik bir program. 2021 y\u0131l\u0131 i\u00e7inde biz art\u0131k 'tamamen T\u00fcrkiye bu konuda ithalata ba\u011f\u0131ml\u0131 olmaktan kesinlikle \u00e7\u0131kacakt\u0131r' diyebiliyoruz.",\r\nTar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Pakdemirli, tar\u0131m destekleme \u00f6demeleri kapsam\u0131nda \u00fcreticilere 490 milyon TL'lik \u00f6demenin bug\u00fcn ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,B\u00f6ylece 2018 y\u0131l\u0131nda verilmesi planlanan 14.5 milyar TL tutar\u0131ndaki destekleme \u00f6demelerinden 12.7 milyar TL \u00f6denmi\u015f olacak.