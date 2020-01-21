Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor

Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi de\u011fi\u015fiyor! \u0130\u015fte detaylar...,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, 2019 de\u011ferlendirme toplant\u0131s\u0131 kapsam\u0131nda, 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yap\u0131labilece\u011fini s\u00f6yledi.,K\u0131dem tazminat\u0131 ile ilgili bir soru \u00fczerine "2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zaman\u0131. 2023'e do\u011fru hedef bu. T\u00fcm emeklilik sistemini d\u00fcnyada en ba\u015far\u0131l\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen \u00f6rneklerle bir \u00e7al\u0131\u015fma yaparak ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. ,\u0130htiya\u00e7tan \u00f6te bir zaruriyet. kimsenin mutlu olmad\u0131\u011f\u0131 bir sitemden t\u00fcm payda\u015flar\u0131n mutlu oldu\u011fu bir sisteme ge\u00e7meliyiz" ifadelerini kulland\u0131.,Bakan Albayrak, Varl\u0131k Fonu ile ilgili olarak "2020 y\u0131l\u0131nda Varl\u0131k Fonu'ndan g\u00fczel haberler bekliyoruz. Cari a\u00e7\u0131\u011fa etki edecek olumlu sonu\u00e7lar g\u00f6rece\u011fiz" dedi.,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, son olarak "Kritik bir 1.5 y\u0131l ge\u00e7irdik. 2020 y\u0131l\u0131 toplum a\u00e7\u0131s\u0131ndan daha iyi bir y\u0131l olacak" ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA)