Bakan Bilgin açıkladı: Milyonların beklediği EYT'de yeni formül

EYT çalışmasının yol haritası netleşmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği EYT çalışmasıyla ilişkin açıklama yaptı.