Bakan Bilgin açıkladı: Milyonların beklediği EYT'de yeni formül

A Haber'e de\u011ferlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, en uygun form\u00fcl\u00fcn bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek "Bakanl\u0131k b\u00fcnyesinde bir \u00e7al\u0131\u015fma grubu olu\u015fturduk. Bu \u00e7al\u0131\u015fma grubu bu form\u00fcl \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. En uygun form\u00fcl\u00fc uygulamaya sokma niyetindeyiz" dedi.,A\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n devam\u0131nda son karar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n verece\u011fini aktaran Bakan Bilgin, "Bir say\u0131 ve i\u00e7erik veremem ama \u00e7ok say\u0131da form\u00fcl var. Alternatifler var. Bu alternatifler \u00fczerinden \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 yapaca\u011f\u0131z. \u0130\u015fin bir mali boyutu var. \u00c7al\u0131\u015fmam\u0131z bir noktaya geldi\u011finde Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 da \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131za kat\u0131lacak. Onlar\u0131n da bu form\u00fcller \u00fczerinde hesaplamalar yapmas\u0131n\u0131 bekleyece\u011fiz. O form\u00fcllerin her birinin ayr\u0131 maliyet hesab\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za sunaca\u011f\u0131z. Karar\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z verecek" ifadelerini kulland\u0131.,Be\u015finci model ise Finlandiya modeli. Bu modelde ise Almanya benzeri emeklili\u011fe kadar maa\u015f kesintisi oluyor. Emeklilik ya\u015f\u0131na gelindi\u011finde ise \u015fartlar normale d\u00f6n\u00fcyor.\r\n\r\n,D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc form\u00fcl ise prim tamamlama. Bu y\u00f6ntemde eksim g\u00fcnler tamamlanacak.,EYT \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n yol haritas\u0131 netle\u015fmeye devam ediyor. \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Vedat Bilgin, milyonlar\u0131n merakla bekledi\u011fi EYT \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,\u0130kinci form\u00fclde ise sigortaya bak\u0131lacak. Bu form\u00fclde ya\u015fa bak\u0131lmadan sigortaya g\u00f6re emeklilik kazan\u0131labilecek.,Kademeli emeklilik \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan bir ba\u015fka model ise 'Almanya modeli'. Bu sistemde emeklilik i\u00e7in ya\u015f\u0131 kar\u015f\u0131layana kadar her y\u0131l y\u00fczde 2 kesintili emeklilik maa\u015f\u0131 ba\u011flanmas\u0131 masadaki se\u00e7enekler aras\u0131nda g\u00fc\u00e7l\u00fc bi\u00e7imde duruyor.,Komisyonlarda masaya yat\u0131r\u0131lan 5 ayr\u0131 model var. Bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda ise Finlandiya ve Danimarka modeli geliyor. \u0130ncelenen modellerle birlikte ana hedef 'T\u00fcrkiye modeli'ni olu\u015fturmak.\r\n\r\nMasada prim, y\u0131l ve y\u0131pranmaya dayal\u0131 5 ayr\u0131 model yer al\u0131rken, ilk k\u0131s\u0131m ise emeklilik... Burada prim ve g\u00fcn say\u0131s\u0131 kriter al\u0131nacak. 3600 g\u00fcn\u00fc olan kad\u0131n 50, erkekse 55 ya\u015f\u0131nda emekli olabilecek.,\u00d6te yandan yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar \u00e7er\u00e7evesinde sendikalar\u0131n taleplerinin de g\u00fcndemde oldu\u011funu aktaran \u00c7al\u0131\u015fma Ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Vedat Bilgin konu hakk\u0131nda "Y\u0131l sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en ge\u00e7 Ocak ay\u0131nda bu d\u00fczenlemenin Meclis'e sunaca\u011f\u0131z" \u015feklinde konu\u015ftu.