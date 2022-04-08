Bakan Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı

Ay\u00e7i\u00e7e\u011fi ya\u011f\u0131ndaki fiyat art\u0131\u015f\u0131n\u0131n ve ya\u015fananlar\u0131n spek\u00fclatif oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Kiri\u015fci, tar\u0131msal girdilerde fiyat art\u0131\u015flar\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de bulunmayan bir \u00fcr\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, fiyatlar\u0131n y\u00fcksekli\u011fi ile \u00fcr\u00fcn\u00fcn bulunurlu\u011fu ve \u00fcr\u00fcne eri\u015fim aras\u0131nda bir kopma s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bakan Kiri\u015fci, beside ve kesim yap\u0131lacak hayvan stoklar\u0131nda bir problem olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,CHP Lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, tart\u0131\u015f\u0131lan et fiyatlar\u0131 sonras\u0131 "Et ve S\u00fct Kurumu'na gidece\u011fim" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun bu a\u00e7\u0131klamas\u0131na Tar\u0131m Ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015f\u00e7i'den cevap geldi. T\u00fcrkiye'de herkesi doyuran bir tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fc oldu\u011funu belirten Kiri\u015f\u00e7i, a\u00e7 ve a\u00e7\u0131kta hi\u00e7 kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. G\u0131da konusunun siyasete malzemesi yap\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u00dclkede g\u00fc\u00e7l\u00fc bir g\u0131da sekt\u00f6r\u00fc oldu\u011funa i\u015faret eden Kiri\u015fci, "Memleketimiz ve milletimiz 20 y\u0131ll\u0131k iktidar\u0131m\u0131z d\u00f6neminde bir k\u0131tl\u0131kla ve yoklukla kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131." dedi.,Enerji fiyatlar\u0131nda da art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Kiri\u015fci, "Normal hayata d\u00f6nerken Karadeniz'in kuzeyinde iki kom\u015fu \u00fclke aras\u0131nda sava\u015f hali olu\u015ftu. Bu sava\u015f\u0131n global etkisiyle yeniden herkes sars\u0131ld\u0131. Gerek T\u00fcrkiye'nin gerekse d\u00fcnya \u00fclkelerinin tedari\u011findeki iki \u00fclke sava\u015f ortam\u0131nda tedarikte ikinci kriz ya\u015fanm\u0131\u015f oldu. T\u00fcrkiye kendi do\u011fal varl\u0131klar\u0131, tar\u0131msal \u00fcretimle ilgili kapasitesi itibar\u0131yla ve devlet olarak bu t\u00fcr d\u00f6nemlerde kriz y\u00f6netme kabiliyeti var. Bizim yerinde, zaman\u0131nda, dozunda ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z tedbirlerimiz oldu. Bunlar sayesinde sorun ya\u015fanmad\u0131." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Kiri\u015fci, "T\u00fcrkiye'nin b\u00fcy\u00fckba\u015f ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f konusunda hi\u00e7bir problemi yok. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n talimatlar\u0131yla ramazan ay\u0131 boyunca vatanda\u015flar\u0131m\u0131z ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 15-20 alt\u0131nda \u00f6nce Et ve S\u00fct Kurumu (ESK) 18 sat\u0131\u015f ma\u011fazas\u0131nda ve Tar\u0131m Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et sat\u0131\u015f\u0131 bug\u00fcn itibar\u0131yla ba\u015flam\u0131\u015f durumda. Bu, ramazanda ay\u0131 boyunca devam edecek. Ramazan ay\u0131nda vatanda\u015flar\u0131m\u0131z ete olan ilgilerini \u00f6telemesinler." diye konu\u015ftu.,Kiri\u015fci, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131:\r\n\r\n"85 milyon, 5 milyon m\u00fclteci, 90 milyon. 50 milyonun \u00fczerinde turist. \u015eimdi burada \u00e7ocuklar\u0131n a\u00e7 yata\u011fa girdi\u011fini bu a\u00e7l\u0131klar\u0131yla ilgili, bunlar\u0131 konu\u015fmak \u00fczere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini s\u00f6yl\u00fcyor olmalar\u0131n\u0131 toplumun takdirine b\u0131rak\u0131yorum. Bu al\u0131\u015fkanl\u0131k haline geldi. Onlara eklenti yap\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. G\u0131da siyasete malzeme edilebilecek bir konu de\u011fil. Bu tarz da tarz de\u011fil. Burada niyetin bu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 yani iddia ettikleri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 net olarak s\u00f6yl\u00fcyorum. Bu konular\u0131 demokratik \u00fclkede bir muhalefetin genel ba\u015fkan\u0131n\u0131n b\u00f6yle tweet atmas\u0131n\u0131 do\u011fru ve \u015f\u0131k bulmuyorum. Bu \u00fclkeye hizmet eden bir durum de\u011fil. Bizim a\u00e7ta a\u00e7\u0131kta kimsemiz yok, herkesin karn\u0131 tok, bu \u00fclkenin \u00fcreticileri de n\u00fcfusun tamam\u0131n\u0131 doyurmak i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.",Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131 nedeniyle hububat ba\u015fta olmak \u00fczere ya\u011fl\u0131 tohumlarla ilgili d\u00fcnya genelinde s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Kiri\u015fci, T\u00fcrkiye'nin bunu minimum etkilerle ge\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n Hi\u00e7bir d\u00fcnya \u00fclkesinin kendi kendine yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Kiri\u015fci, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Bizim de ABD'ye satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tar\u0131msal \u00fcr\u00fcnler var, bu da ABD'nin kendi kendine yetmedi\u011fi anlam\u0131na gelmez. Bu \u00fclkenin \u00fcreticisini, \u00fcretti\u011fi \u00fcr\u00fcnleri de g\u00f6rmezden gelmeyelim. Biz hububatla ilgili \u00f6zellikle, T\u00fcrkiye bu\u011fday ithal ediyor ama ithal etti\u011fi bu\u011fday\u0131n \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131yla un, bulgur ve makarna i\u00e7in dahilde i\u015fleme dedi\u011fimiz bir \u00f6zel uygulamadan kaynakl\u0131 olarak ithal edilip i\u00e7erde katma de\u011ferli hale getirilip ihrac\u0131 s\u00f6z konusu oluyor. Baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlerde arz a\u00e7\u0131\u011f\u0131 var. M\u0131s\u0131rda 1-2 milyon ton, ay\u00e7i\u00e7e\u011finde y\u00fczde 40'a yak\u0131n bir arz a\u00e7\u0131\u011f\u0131 var. \u0130thal etti\u011fimiz \u00fcr\u00fcnleri \u00fclkemizde \u00fcretelim diyecek olursak mevcut 23 milyon hektar tar\u0131msal arazilerimize yakla\u015f\u0131k 4,5 milyon hektar arazi ilave etmemiz gerekir. Bu hemen olabilecek bir \u015fey de\u011fil. Tar\u0131msal girdileri etkin ve verimli kullanmam\u0131z gerekir. T\u00fcrkiye \u00fcretmiyor de\u011fil. T\u00fcrkiye sebzede d\u00fcnyada 4. meyvede 6. s\u0131rada. 'T\u00fcrkiye \u00fcretmiyor' demek bu \u00fclkenin \u00fcreticisine haks\u0131zl\u0131k olur. Her \u015fartta \u00fcreten bir \u00e7ift\u00e7i var.,Stratejik \u00fcr\u00fcnlere \u00f6ncelik verilmesi gerekti\u011fini belirten Vahit Kiri\u015fci, "\u00dclke olarak, un, ya\u011f ve \u015fekerin hammaddesi olan \u00fcr\u00fcnleri \u00fcretiyor olmam\u0131z gerekiyor. Burada hububata, baklagillere, yem bitkilerine, ya\u011fl\u0131 tohumlara ve \u015fekere \u00f6nem vermemiz gerekiyor. Bitkisel \u00fcretimin kar\u015f\u0131 taraf\u0131nda olan hayvansal \u00fcretim var. Et s\u00fct, yumurta, bunlar i\u00e7in yeme ihtiyac\u0131m\u0131z var. Et, s\u00fct, yumurtan\u0131n hammaddesi olan \u00fcr\u00fcnleri kar\u015f\u0131l\u0131yor olaca\u011f\u0131z. Her y\u0131l n\u00fcfusu 1 milyon artan bir \u00fclkeyiz. 2002'de 65 milyon olan \u00fclke n\u00fcfusu \u015fu anda 85 milyon, 5 milyon m\u00fclteci var. "Biz a\u00e7\u0131z" dedi\u011fini duydunuz mu? Onlar da bu \u00fclkenin \u00fcretti\u011fini t\u00fcketiyor. Bu \u00fclke 75-100 milyon turisti a\u011f\u0131rlayacak durumda." ifadelerini kulland\u0131.,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015fci, TRT Haber \u00d6zel yay\u0131n\u0131nda g\u00fcndeme ili\u015fkin sorular\u0131 cevaplad\u0131. \r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fckba\u015f ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan konusunda s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Bakan Vahit Kiri\u015fci, "Ramazan ay\u0131 boyunca vatanda\u015flar\u0131m\u0131z ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 15-20 alt\u0131nda Et ve S\u00fct Kurumunun (ESK) 18 sat\u0131\u015f ma\u011fazas\u0131nda ve Tar\u0131m Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et sat\u0131\u015f\u0131 bug\u00fcn itibar\u0131yla ba\u015flad\u0131." dedi.\r\n