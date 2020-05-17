Bakan müjdeyi verdi! Destek ödemesine başladık

Bakan duyurdu! 14 milyon 481 bin liral\u0131k destek \u00f6denmesi ba\u015flad\u0131...\r\n,57 ilde 18 bin 892 ki\u015fi yararlanacak i\u015fte detaylar...,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, 2019 y\u0131l\u0131nda organik ve organomineral g\u00fcbre kullanan \u00e7ift\u00e7ilere uygulanacak desteklere ili\u015fkin yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,Bakan Pakdemirli, bu kapsamda \u00e7ift\u00e7ilere dekar ba\u015f\u0131na 10 lira \u00f6dendi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Pakdemirli, "Ba\u015fvuru, icmal, ask\u0131 ve kontrolleri tamamlanan 57 ilde 18 bin 892 \u00e7ift\u00e7imize 14 milyon 481 bin liral\u0131k destek \u00f6demelerine 15 May\u0131s'ta ba\u015flad\u0131k." ifadesini kulland\u0131. ,Kaynak AA,\u00dclke topraklar\u0131n\u0131n organik madde kapsam\u0131n\u0131n y\u00fckseltilmesi, kimyevi g\u00fcbre kullan\u0131m etkinli\u011finin art\u0131r\u0131lmas\u0131 ve topraklar\u0131n ihtiyac\u0131 olan bitki besin maddelerinin \u00fclke kaynaklar\u0131ndan kar\u015f\u0131lanmas\u0131 amac\u0131yla ilk defa ge\u00e7en y\u0131l normal g\u00fcbre deste\u011fine ek olarak organik ve organomineral g\u00fcbre kullanan \u00e7ift\u00e7ilerin desteklenmesine ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131.