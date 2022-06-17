Bakan Nebati’den artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama: Gerekli adımları atmaya devam ediyoruz

Benzin ve motorin fiyatlarına gelen peş peşe zamlar vatandaşların gündeminde. Artan akaryakıt fiyatlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklamalar geldi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” dedi.