Bakan Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması

Bakan Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Selçuk, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına girecek öğrenci sayısının arttığını, bu doğrultuda sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarının da yükseltildiğini belirtti. Sınava girecek öğrenciler için başvuruları Bakanlığın yaptığını anımsatan Selçuk, "1 milyon 670 bin civarında öğrenci, 2020 yılı LGS için otomatik olarak kaydedilmiş oldu." diye konuştu.