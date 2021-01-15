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Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Mezuniyet Töreni’ne katıldı

Bakan Soylu, 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Mezuniyet Töreni’ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 500 Kadın Özel Harekatçının mezun olacağı, 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Bakan Soylu, Kadın Özel Harekatın polisinin yeni kahramanları, yeni gururları, tıpkı meşhur on beşliler gibi belki de beş yüzler diye anılacağını belirterek, soğuk bir havada sıcak bir vesileyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu aktardı. Kadın Özel Harekatı sevgi ve saygıyla selamlayarak, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem başarı dileklerini hem Cenab-ı Allah’tan muhafaza dileklerini hem de tebriklerini iletti.

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