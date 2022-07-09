Bakan Soylu bayram namazını askerlere beraber kıldı

,Bakan Soylu, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde geldi\u011fi Y\u00fcksekova il\u00e7esinde, geceyi \u00fcs b\u00f6lgesinde ge\u00e7irdi.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Kurban Bayram\u0131 namaz\u0131n\u0131 Y\u00fcksekova'daki 3 bin 352 rak\u0131ml\u0131 Varkavik Tepe \u00dcs B\u00f6lgesi'ndeki askerlerle eda etti.\r\n,Kurban Bayram\u0131n\u0131n gelmesiyle birlikte siyasi isimlerde hareketlilik ba\u015flad\u0131 ve kimi ziyaretlerde bulundu kimi ise t\u0131pk\u0131 Bakan Soylu gibi bayram\u0131 askerlerle ge\u00e7irdi. ,Sabah\u0131n erken saatlerinde \u00fcs b\u00f6lgesinde n\u00f6bet tutan jandarmalarla sohbet eden Soylu, Kurban Bayram\u0131 namaz\u0131n\u0131 buradaki askerlerle k\u0131ld\u0131. \r\n,Sabah\u0131n erken saatlerinde \u00fcs b\u00f6lgesinde n\u00f6bet tutan jandarmalarla sohbet eden Soylu, Kurban Bayram\u0131 namaz\u0131n\u0131 buradaki askerlerle k\u0131ld\u0131. Soylu, namaz sonras\u0131nda askerlerle tek tek bayramla\u015ft\u0131.\r\n,Soylu, namaz sonras\u0131nda askerlerle tek tek bayramla\u015ft\u0131.\r\n