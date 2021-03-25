Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

<p><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/icisleri-bakanligi-bunyesindeki-havacilik-birimleri-icin-ozel-klip-hazirladi-28478.aspx" target="_blank">V\u0130DEOYU \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/a><\/p>,Bakan Soylu, sosyal medya hesab\u0131ndan Emniyet, Jandarma ve Sahil G\u00fcvenlik havac\u0131l\u0131k birimleri i\u00e7in haz\u0131rlanan videoyu payla\u015ft\u0131. Soylu\u2019nun \u201cGurur duyuyoruz\u201d mesaj\u0131 ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 videoda, havac\u0131l\u0131k birimlerine ait helikopterler ve u\u00e7aklara yer verildi.,.,\u0130\u015eTE O V\u0130DEO VE MUHTE\u015eEM G\u00d6R\u00dcNT\u00dcLER...,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Emniyet, Jandarma ve Sahil G\u00fcvenlik havac\u0131l\u0131k birimlerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 videoyu payla\u015ft\u0131.,\u00dcnl\u00fc T\u00fcrk Rap\u00e7i Ceza\u2019ya ait \u015fark\u0131n\u0131n da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 videoda, \u201c\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Havac\u0131l\u0131k Birimleri olarak T\u00fcrkiye i\u00e7in birlikte y\u00fckselmekten gurur duyuyoruz\u201d ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.