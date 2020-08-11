Bakan uyarıyor, Gaziantep uymuyor

Yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnlerde Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dr. Fahrettin Koca\u2019n\u0131n her a\u00e7\u0131klamas\u0131nda uyard\u0131\u011f\u0131 illerin ba\u015f\u0131nda gelen Gaziantep\u2019te uyar\u0131lar hi\u00e7e say\u0131l\u0131yor.,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dr. Fahrettin Koca\u2019n\u0131n, temasl\u0131 ki\u015filerin pozitif vakaya d\u00f6n\u00fc\u015fme oranlar\u0131n\u0131n May\u0131s ay\u0131na k\u0131yasla T\u00fcrkiye genelinde 1.3 kat artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti\u011fi son a\u00e7\u0131klamas\u0131nda yine uyard\u0131\u011f\u0131 Gaziantep\u2019te vaka art\u0131\u015f h\u0131z\u0131, T\u00fcrkiye ortalamas\u0131 ile ayn\u0131 seviyeye geldi.,Yap\u0131lan onca uyar\u0131ya ve denetimlere ra\u011fmen \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin maske takmamaya devam etti\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, bir\u00e7ok ki\u015fi de maskeyi uygun \u015fekilde kullanm\u0131yor.,Yo\u011funlu\u011fun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 alanlarda ise sosyal mesafe hi\u00e7e say\u0131l\u0131yor.,KAYNAK: \u0130HA