Bakan Varank: Türkiye siyasi görünümlü teröristlerden kurtulacak

T\u00fcrkiye'de bu ter\u00f6r belas\u0131ndan, ter\u00f6rist belas\u0131ndan ve ter\u00f6re payandal\u0131k yapan, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne adam kazand\u0131rmak i\u00e7in 14-15 ya\u015f\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131 kand\u0131ran siyasi g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc ter\u00f6ristlerden de in\u015fallah kurtulacak. ,"T\u00fcrkiye\u2019de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne payandal\u0131k yapan siyaset\u00e7ileri g\u00f6rmek istemiyoruz" diyen Bakan Varank, \u201cBu ailelerimiz de bunu adeta hayk\u0131rarak t\u00fcm T\u00fcrkiye'ye ilan ediyorlar. Biz bu evlat n\u00f6betinin in\u015fallah hay\u0131rla sonu\u00e7lanaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Devlet olarak bu evlatlar\u0131m\u0131z\u0131 aileleriyle bulu\u015fturmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc m\u00fccadeleyi s\u0131n\u0131r i\u00e7inde, s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131nda veriyoruz ve Rabbimizden dua ediyoruz ki in\u015fallah bu evlatlar\u0131na, bu ailelerimiz kavu\u015facaklar ,.,Bin 11 g\u00fcnl\u00fck evlat n\u00f6betinde 35 evlad\u0131n geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, 300\u2019\u00fcn \u00fczerinde ailenin evlad\u0131na kavu\u015fmak istedi\u011fini an\u0131msatan Bakan Varank, \u201cBurada yap\u0131lan m\u00fccadele ger\u00e7ekten kutlu bir m\u00fccadele. Ba\u011f\u0131rlar\u0131 yanan, ci\u011ferleri yanan anneler, babalar 1011 g\u00fcnd\u00fcr bu adreste n\u00f6bet tutuyorlar. Tabi bu adres kendisine demokratik siyaset yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia eden HDP'nin il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fc. Buradaki her bir ailemizin \u0131srarla s\u00f6yledi\u011fi \u015fey \u015fu, 'Bizim evlatlar\u0131m\u0131z\u0131 HDP'nin il\u00e7e binalar\u0131ndan, il binalar\u0131ndan kand\u0131rarak da\u011fa g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler ve bu evlatlar\u0131m\u0131z 14 ya\u015f\u0131nda, 15 ya\u015f\u0131nda daha \u00e7ocuklar.' Biz burada ailelerimizin t\u00fcm T\u00fcrkiye'ye verdi\u011fi mesaj\u0131 \u00e7ok \u00f6nemsiyoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,Biz bu m\u00fccadeleyi buradaki K\u00fcrt karde\u015flerimizle beraber verece\u011fiz. Siyaset olarak biz kararl\u0131y\u0131z ve ben ger\u00e7ekten bu dirayeti g\u00f6steren, bu m\u00fccadeleyi veren ailelerimizi kutluyorum. Rabbim onlar\u0131n yard\u0131mc\u0131s\u0131 olsun. Biz h\u00fck\u00fcmet olarak, hatta Cumhur \u0130ttifak\u0131 olarak onlar\u0131n yan\u0131nday\u0131z. \u0130n\u015fallah bu m\u00fccadeleyi onlar en g\u00fczel \u015fekilde tamamlad\u0131klar\u0131nda evlatlar\u0131na, her bir ailemiz kavu\u015ftu\u011funda beraberce sevinece\u011fiz diyorum. Allah yard\u0131mc\u0131lar\u0131 olsun\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,HDP Diyarbak\u0131r \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcnde evlat n\u00f6betindeki ailelerle bir araya gelen Bakan Varank, ailelerin tek isteklerinin evlatlar\u0131na kavu\u015fmak oldu\u011funu s\u00f6yledi.