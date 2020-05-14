Bakanlık Açıkladı: Artık Araçlarda Bulunması Zorunlu Oldu

Kara yollar\u0131nda can ve mal g\u00fcvenli\u011fini korumak, \u00f6l\u00fcml\u00fc ve yaralanmal\u0131 kazalar\u0131 azaltmak amac\u0131yla yeni ara\u00e7larda bulunmas\u0131 zorunlu geli\u015fmi\u015f g\u00fcvenlik sistemlerine ili\u015fkin esaslar belirlendi.\r\n,Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n "Motorlu Ara\u00e7lar ve R\u00f6morklar\u0131 ile Bunlar i\u00e7in Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayr\u0131 Teknik \u00dcnitelerin Genel G\u00fcvenli\u011fi ve Korunmas\u0131z Karayolu Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n ve Yolcular\u0131n Korunmas\u0131 ile \u0130lgili Tip Onay\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fi" Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n,Y\u00f6netmelikle Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan uluslararas\u0131 otomotiv mevzuat\u0131 dikkate al\u0131narak yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sayesinde otomotiv sanayisinin uluslararas\u0131 pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek ara\u00e7lar\u0131n y\u00fcksek g\u00fcvenlik seviyesinde olmas\u0131 ama\u00e7land\u0131.\r\n\r\n,D\u00fczenlemeyle, kara yollar\u0131nda can ve mal g\u00fcvenli\u011fini g\u00fcncel teknolojiye uyumlu olarak korumak, \u00f6l\u00fcml\u00fc ve yaralanmal\u0131 kazalar\u0131 azaltmak ad\u0131na yeni ara\u00e7larda bulunmas\u0131 zorunlu geli\u015fmi\u015f g\u00fcvenlik sistemleri tespit edildi.\r\n\r\n,Geli\u015fmi\u015f acil (otomatik) frenleme, acil durum \u015feritte tutma, s\u00fcr\u00fcc\u00fc dalg\u0131nl\u0131k ve dikkat uyar\u0131, \u015feritte tutma destek, k\u00f6r nokta bilgi, olay veri kaydedicisi (kara kutu), ak\u0131ll\u0131 h\u0131z destek, alkol kilidi kurulum kolayl\u0131\u011f\u0131, arac\u0131n siber sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 korunmas\u0131 s\u00f6z konusu g\u00fcvenlik sistemleri aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Geli\u015fmi\u015f g\u00fcvenlik sistemlerinin kullan\u0131m\u0131yla s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, yolcular, yayalar ve bisikletliler i\u00e7in daha g\u00fcvenli bir ula\u015f\u0131m imkan\u0131n\u0131n sa\u011flanaca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n,Y\u00f6netmeli\u011fin baz\u0131 maddeleri bug\u00fcnden itibaren ge\u00e7erli olurken, baz\u0131 maddeleri ise 6 Temmuz 2022 tarihinde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek.\r\n