Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları paylaştı

Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 2020 y\u0131l\u0131na ait ilk ta\u011f\u015fi\u015f listesini yay\u0131nlad\u0131.,Gazl\u0131 i\u00e7ecekten, bala, \u00e7aydan zeytin ya\u011f\u0131na, \u00e7ikolatadan ete kadar bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcnde ta\u011f\u015fi\u015f ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Bakanl\u0131\u011f\u0131n yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya ta\u011f\u015fi\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kesinle\u015fen g\u0131dalar\u0131 \u00fcreten\/ithal eden; ki\u015filerin hayat\u0131n\u0131 ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tehlikeye d\u00fc\u015f\u00fcrecek \u015fekilde bozulmu\u015f, de\u011fi\u015ftirilmi\u015f g\u0131dalar\u0131 \u00fcreten ve\/veya satan firman\u0131n ad\u0131, \u00fcr\u00fcn ad\u0131, markas\u0131, parti ve\/veya seri numaras\u0131n\u0131 i\u00e7eren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.,229 firmaya ait 386 parti \u00fcr\u00fcnde taklit ve ta\u011f\u015fi\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.,2012 y\u0131l\u0131ndan bu yana 1443 firmaya ili\u015fkin 3202 parti \u00fcr\u00fcnde taklit ve ta\u011f\u015fi\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 da belirtildi. \u0130\u015fte ta\u011f\u015fi\u015f listesi:,