Bakanlık paylaştı! İşte e-ihale yöntemiyle satışa çıkarılan otomobiller

\u0130halelere kat\u0131lmak i\u00e7in www.eihale.gov.tr adresine girip \u00fccretsiz olarak \u00fcye olunabiliyor. \u0130hale ba\u015flang\u0131\u00e7 bedeli ara\u00e7lar i\u00e7in sat\u0131\u015fa esas bedelin y\u00fczde 75\u2019idir.\r\n\r\n,G\u00fcmr\u00fc\u011fe tak\u0131lan y\u00fczlerce ara\u00e7 Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan e-ihale y\u00f6ntemiyle sat\u0131\u015fa sunuluyor.\r\n\r\n,\u0130haleye y\u00f6nelik \u015fartlar okunarak sat\u0131n alma i\u015flemleri ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Ayr\u0131ca sadece \u015fase veya karoseri kalm\u0131\u015f olan ara\u00e7lar\u0131 da alarak s\u0131f\u0131r araba almak i\u00e7in hurda indirimi avantaj\u0131 sa\u011flanabiliyor.\r\n\r\n,Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan sat\u0131\u015fa sunulan ve ba\u015flang\u0131\u00e7 bedeli 36 bin TL'den ba\u015flayan ara\u00e7lar uzun s\u00fcre park halinde olmas\u0131ndan kaynakl\u0131 piyasan\u0131n alt\u0131nda bir rakamla ihaleye \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte bakanl\u0131k taraf\u0131ndan ihaleye \u00e7\u0131kar\u0131lan ara\u00e7lar ve ihale ba\u015flang\u0131\u00e7 ve biti\u015f tarihleri..\r\n\r\n,2018 NISSAN MICRA \/ Km:\r\n54247 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n217.500 \u20ba\/\r\n\r\n,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n10 Ocak 2022 \/\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022,2007 RENAULT ESPACE \/ Km:\r\n268631 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n112.500 \u20ba,2003 MERCEDES - BENZ C 200 CDI \/ Km:\r\n265972 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n210.000 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n10 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022 09:50,2004 VOLKSWAGEN GOLF \/ Km:\r\n172608 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n120.000 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n10 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022,2002 MERCEDES - BENZ C 220 CDI \/ Km:\r\n318275 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n171.000 \u20ba,2004 BMW 5.20 \u0130 \/ Km:\r\n262234 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n231.000 \u20ba\r\n\r\n,2009 MERCEDES - BENZ B 200 CDI \/ Km:\r\n253301 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n259.500 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n10 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022 10:40,2003 CITRO\u00cbN XSARA PICASSO \/ Km:\r\n357631 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n57.000 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n10 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022 11:20,2008 VOLKSWAGEN GOLF \/ Km:\r\n196208 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n106.500 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n10 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022 11:05,2006 BMW 3.20 D \/ Km:\r\n273052 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n150.750 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n10 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022\r\n\r\n,2003 VOLKSWAGEN SHARAN \/ Km:\r\n337557 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n67.500 \u20ba,2004 MERCEDES - BENZ E 320 CDI \/ Km:\r\n285.502 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n225.000 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n11 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022 10:20\r\n\r\n,2008 BMW 120D \/ Km:\r\n85.231 M\u0130L \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n105.000 \u20ba\r\n\r\n,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n11 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022 10:40,2002 PEUGEOT 406 \/ Km:\r\n231.735 \/ Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n90.000 \u20ba\r\n\r\n,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n11 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n14 Ocak 2022 11:30,2006 FORD GALAXY - Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n63.750 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n12 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n17 Ocak 2022,2004 VOLKSWAGEN PASSAT - Km:\r\n345829 - Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n67.500 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n12 Ocak 2022 -\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n17 Ocak 2022 09:30,2004 MERCEDES - BENZ C 200 CDI - Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n105.000 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n12 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n17 Ocak 2022 10:30,2007 MITSUBISHI COLT - Km:\r\n166207 - Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n60.750 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n12 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n17 Ocak 2022 10:40,2002 RENAULT LAGUNA - Km:\r\n149955 - Ba\u015flang\u0131\u00e7 Bedeli:\r\n48.000 \u20ba,Teklif Ba\u015flang\u0131\u00e7 Tarihi:\r\n12 Ocak 2022\r\n\u0130hale Biti\u015f Tarihi:\r\n17 Ocak 2022 13:05