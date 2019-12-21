Bakımlı keçiler! Bu keçileri görenler, kuaförden çıktıklarını düşünüyor

Sivas\u2019ta ya\u015fayan Serkan \u00c7akar taraf\u0131ndan yeti\u015ftirilen ke\u00e7iler sa\u00e7 \u015fekilleri ile dikkat \u00e7ekiyor.,G\u00f6r\u00fcn\u00fcmleriyle y\u00fczlerde tebess\u00fcm olu\u015fturan ke\u00e7ilerin sahibi \u00c7akar, 4 bu\u00e7uk y\u0131ld\u0131r hayvanc\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek kendisi de ilk kez uzun sa\u00e7l\u0131 ke\u00e7ilerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Serkan \u00c7akar, uzun sa\u00e7l\u0131 ke\u00e7ilerin komik bulundu\u011funu belirtip \u201c\u015eu an da 42 tane ke\u00e7imiz var. Baz\u0131lar\u0131 proje ke\u00e7isi oldu\u011fundan dolay\u0131 sa\u00e7lar\u0131 uzun.","Biz onlar\u0131 melezleme yoluyla \u00fcrettik. Cins ke\u00e7ilerdir. S\u00fct verimleri de \u00e7ok y\u00fcksek. G\u00f6ren insanlar\u0131n \u00e7ok ilgisini \u00e7ekiyor.",Sanen ve Halen cinsi ke\u00e7ilerin melezlenmesi ile do\u011fan uzun sa\u00e7l\u0131 ke\u00e7iler, di\u011fer ke\u00e7ilerin iki kat\u0131 bedelle al\u0131c\u0131 buluyor.,"Sa\u00e7lar\u0131 uzun oldu\u011fu i\u00e7in de\u011fi\u015fik geliyor. Sevmeye, foto\u011fraf \u00e7ekilmeye gelenler oluyor. Fiyatlar\u0131 di\u011ferlerine g\u00f6re daha y\u00fcksek.","Nadir \u00e7\u0131kt\u0131, devaml\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir durum de\u011fildi. 4 bu\u00e7uk y\u0131ld\u0131r bu i\u015fi yap\u0131yoruz. \u0130lk defa b\u00f6yle sa\u00e7lar\u0131 uzun olan ke\u00e7i \u00e7\u0131kt\u0131.","Sosyal medyada ke\u00e7ilerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 durum olarak payla\u015ft\u0131k. Ke\u00e7ileri insanlar g\u00f6rd\u00fc \u00e7ok yorum ald\u0131 herkes gelip foto\u011fraf \u00e7ekilmek istediler. \u00c7ok komik buluyorlar\u201d dedi.