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Türkiye Gazetesi

Bakırköy'deki dehşetin detayları belli olmaya başladı! İşte siyanürle ölüme dair son gelişmeler

Bakırköy'deki dehşetin detayları belli olmaya başladı! İşte siyanürle ölüme dair son gelişmeler
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Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden koku yayıldığının fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri de geldi. Polislerin yaptığı incelemelerde hayatını kaybedenlerin aynı aileden (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli kişiler olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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