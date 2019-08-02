Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın

Bal\u0131kesir- Edremit karayolu \u00fczerindeki \u0130vrin'de il\u00e7esinin k\u0131rsal G\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda bir yolcu otob\u00fcs\u00fcnde saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,\u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. \u0130\u00e7inde \u00e7ok say\u0131da yolcunun bulundu\u011fu belirtilen otob\u00fcsteki yang\u0131na, itfaiye ekipleri m\u00fcdahale etti. Yang\u0131nda, \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu belirtildi.\r\n,.