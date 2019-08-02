Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın! Sebebi belli oldu

Edremit-Bal\u0131kesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu ta\u015f\u0131yan bir yolcu otob\u00fcs\u00fcnde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 15 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Vali Ersin Yaz\u0131c\u0131, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00c7anakkale K\u00fc\u00e7\u00fckkuyu ile Ankara seferini yapan yolcu otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn Bal\u0131kesir'e 30 kilometre mesafede G\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Yolcu otob\u00fcs\u00fc jandarma karakolu yak\u0131nlar\u0131nda yang\u0131na maruz kal\u0131yor. \u0130tfaiye hen\u00fcz raporlamad\u0131. Yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Ne yaz\u0131k ki otob\u00fcs\u00fcn yanmas\u0131yla 3 yeti\u015fkin, 2 \u00e7ocu\u011fumuz hayat\u0131n\u0131 kaybetti. 15 yaral\u0131 yolcu Bal\u0131kesir'de 3 farkl\u0131 hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. 2 yolcu ise jandarmada ifade veriyor" dedi. \r\n\r\n,Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131'n\u0131n olay yerinde inceleme yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Vali Yaz\u0131c\u0131, "\u015eof\u00f6r\u00fcn bilgisine ba\u015fvuruluyor. Yaral\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 iyi. Yolcular\u0131n da bilgisine ba\u015fvuruluyor. \u0130tfaiye, jandarma ve savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n raporuyla olay ayd\u0131nlat\u0131lacak. Hen\u00fcz \u00f6lenlerin kimli\u011fi belli de\u011fil" dedi. \r\n\r\n\u00d6te yandan, Kamil Ko\u00e7 firmas\u0131na ait otob\u00fcsteki yang\u0131n, Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye ekiplerinin yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saatlik \u00e7al\u0131\u015fmayla s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. S\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sebebiyle trafik kontroll\u00fc olarak veriliyor. ,34 yolcusu bulunan otob\u00fcs\u00fcn \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn yara almadan kurtuldu\u011fu ifade edilirken, g\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 yang\u0131n\u0131n otob\u00fcs\u00fcn orta k\u0131sm\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ve yang\u0131ndan ka\u00e7mak i\u00e7in arkaya ka\u00e7mak isteyen yolculardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n izdihamla ka\u00e7amad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\nOtob\u00fcs\u00fcn ise firman\u0131n kendisine ait oldu\u011fu belirtildi. Jandarman\u0131n otob\u00fcs\u00fcn yak\u0131t tank\u0131ndan da kullan\u0131lan akaryak\u0131tla ilgili numune alaca\u011f\u0131 kaydedildi.,Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u00fccel Y\u0131lmaz, 5 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi otob\u00fcs yang\u0131n\u0131 facias\u0131nda ilk dumanlar\u0131n ara\u00e7taki kahve makinesinden \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. \r\n\r\nY\u00fccel Y\u0131lmaz, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye \u0130tfaiye ekiplerinin yang\u0131na \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede m\u00fcdahale etti\u011fini belirterek, "Ara\u00e7ta 34 yolcu ve biri \u015fof\u00f6r 3 m\u00fcrettabat bulunuyor. Dumanlar kahve makinesinden gelmeye ba\u015flam\u0131\u015f. Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bilgiler o y\u00f6nde. Arac\u0131n orta k\u0131sm\u0131ndan dumanlar \u00e7\u0131km\u0131\u015f. Muavin fark edince kaptan\u0131 uyarm\u0131\u015f, sa\u011fa \u00e7ekmi\u015fler. Ancak kap\u0131lar a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra oksijen h\u0131zla i\u00e7eri girince duman ve alev h\u0131zlanm\u0131\u015f. ,Yang\u0131n b\u00fcy\u00fcy\u00fcnce ara\u00e7 i\u00e7inde panik ve izdiham ya\u015fanm\u0131\u015f. Yang\u0131ndan ka\u00e7amayan 5 ki\u015fi malesef hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kurtulan yolcular\u0131n bir k\u0131sm\u0131 jandarmada ifade veriyor. 15-16 yaral\u0131m\u0131z var. Onlar\u0131n da sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 iyi" diye konu\u015ftu. ,Ba\u015fkan Y\u0131lmaz, orman yang\u0131n\u0131 mevsimi oldu\u011fu i\u00e7in her 20 kilometrede bir itfaiye arac\u0131n\u0131n b\u00f6lgede oldu\u011funu, ihbar sonras\u0131 2 dakikada alevlere m\u00fcdahale edildi\u011fini hat\u0131rlatarak, "Ara\u00e7 alev topuna d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in \u00e7ok fazla yapacak bir \u015fey kalmad\u0131. Ancak k\u0131sa s\u00fcrede alevler s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc" \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n