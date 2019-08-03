Balıkesir'deki faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Yanan otob\u00fcs\u00fcn \u015fof\u00f6rleri Nihat Demir (48) ve H\u00fcseyin Hakk\u0131o\u011flu'nun (41) g\u00f6zalt\u0131ndaki i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor. \u00d6te yandan yaralanan vatanda\u015flar\u0131n da hastanelerdeki tedavilerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n, Yang\u0131nda, Sivas Y\u0131ld\u0131zeli n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 Fatma K\u0131z\u0131l\u00f6z (81), Bursa Kestel n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 \u00d6zlem Y\u0131lmaz (17), \u00c7anakkale Gelibolu n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 \u0130lhan Adal\u0131 (71), Bursa Osmangazi n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Ma\u00e7ka n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 Sibel Akkaya (56) hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,K\u00fc\u00e7\u00fckkuyu istikametinden-Ankara istikametine seyir halindeyken d\u00fcn Bal\u0131kesir- Edremit karayolu G\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcne geldi\u011finde alev alan 06 LK 794 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fcnde 1'i \u00e7ocuk 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 15 ki\u015fi yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lar, Bal\u0131kesir ve \u0130vrindi'deki hastanelerde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Bal\u0131kesir-Edremit kara yolu G\u00f6k\u00e7eyaz\u0131 Mahallesi mevkisinde, yolcu otob\u00fcs\u00fcnde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden 1'i \u00e7ocuk 5 ki\u015finin kimlikleri tespit edildi.\r\n