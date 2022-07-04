Bangladeş'te bilanço ağırlaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 100'ü geçti

.,Banglade\u015f'te son birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr etkili olan muson ya\u011fmurlar\u0131 \u00fclkenin kuzeydo\u011fusunu adeta fel\u00e7 etti.,Felakette, 7 ki\u015finin daha hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle birlikte \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 102'ye y\u00fckseldi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.,Ya\u011fmurla birlikte sel felaketinin meydana geldi\u011fi \u00fclkede \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 100'\u00fc ge\u00e7ti.,Ya\u011fmurla birlikte sel felaketinin meydana geldi\u011fi \u00fclkenin kuzeydo\u011fusunda bulunan Sylhet kentinde yakla\u015f\u0131k 3 milyon ki\u015fiyi yerinden etti.