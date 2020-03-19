Bangladeş'te ilginç güneş manzarası! Görenler şaştı kaldı

Banglade\u015f\u2019te bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde g\u00fcne\u015fin etraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnen yuvarlak \u00e7izgiler \u00fclkedeki vatanda\u015flar aras\u0131nda merak konusu oldu. Ya\u015fanan ilgin\u00e7 g\u00fcne\u015f manzaras\u0131 izleyenleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,G\u00fcney Asya \u00fclkesi olan Banglade\u015f\u2019in kuzey b\u00f6lgesinde bug\u00fcn g\u00fcne\u015fin etraf\u0131nda g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131na benzeyen bir yuvarlak g\u00f6zlemlendi. Daha sonra \u00fclkenin her taraf\u0131ndan da g\u00f6zlemlenen bu ilgin\u00e7 g\u00fcne\u015f, vatanda\u015flar\u0131n merak\u0131n\u0131 uyand\u0131rd\u0131. Ay ve g\u00fcne\u015fin tutulmas\u0131n\u0131 g\u00f6ren ancak b\u00f6yle bir \u015fey daha \u00f6nce g\u00f6rmeyen vatanda\u015flar evlerinden \u00e7\u0131karak ilgin\u00e7 g\u00fcne\u015fini kadrajlad\u0131. Vatanda\u015flar\u0131n \u00e7ekti\u011fi foto\u011fraf ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyada payla\u015f\u0131nca k\u0131sa bir s\u00fcrede \u00fclke g\u00fcndemine oturdu.,Banglade\u015f\u2019te g\u00f6z\u00fcken ilgin\u00e7 g\u00fcne\u015fini g\u00f6ren vatanda\u015flar, konuyu daha anlayabilmek i\u00e7in hemen ara\u015ft\u0131rmay\u0131 da ba\u015flad\u0131. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, ABD Ulusal Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi\u2019nin (NASA) web sitesinde yer alan bilgilere g\u00f6re g\u00fcne\u015fin etraf\u0131nda g\u00f6z\u00fcken bu durumun \u2018Halo\u2019 oldu\u011funu \u00f6\u011frenildi. T\u00fcrk\u00e7e ad\u0131yla da \u2018Hale\u2019 denilen g\u00fcne\u015fin etraf\u0131nda g\u00f6r\u00fcnen bu \u015fey genellikle b\u00f6lgede ya\u011fmur, \u015fim\u015fek ve f\u0131rt\u0131na olaca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor. ,Genellikle, buz kristalleri ta\u015f\u0131yan y\u00fcksek bulutlar, f\u0131rt\u0131na \u00f6ncesinde bu halde g\u00f6r\u00fcld\u00fckten, yakla\u015f\u0131k 24 saat i\u00e7inde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgede f\u0131rt\u0131na bekleniyor. Bazen ay\u0131n etraf\u0131nda da g\u00f6z\u00fckebilen bu durum zaman zaman ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na ra\u011fmen herkes taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fclemiyor. Bu durum, her zaman \u00e7\u0131plak g\u00f6zle g\u00f6remedi\u011fi i\u00e7in kimi hayatta ilk defa g\u00f6rm\u00fc\u015f oluyor.,\u00d6te yandan, Banglade\u015f\u2019te \u00e7\u0131kan bu ilgin\u00e7 g\u00fcne\u015fin manzaras\u0131 yakla\u015f\u0131k 1 saat sonra yok oldu. (\u0130HA)