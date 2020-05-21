Bankalar tek tek duyurdu: İşte Ramazan kampanyaları

Ramazan Bayram\u0131\u2019na girmemize say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala baz\u0131 bankalar kredi kampanyalar\u0131n\u0131 tek tek a\u00e7\u0131klamaya ba\u015flad\u0131. Kimi banka 3 ay taksit erteleme imk\u00e2n\u0131 sunarken kimisi ise 60 aya varan vade sunuyor.,T\u00dcRK\u0130YE EKONOM\u0130 BANKASI\r\n\u00fcrk Ekonomi Bankas\u0131 (TEB), Ramazan Bayram\u0131'na \u00f6zel kampanyas\u0131yla, kredi kullanmak isteyen m\u00fc\u015fterilerine y\u00fczde 0,99 faiz oran\u0131yla ve 36 aya varan vade se\u00e7enekleriyle kredi f\u0131rsat\u0131 sunuyor. TEB'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 31 May\u0131s'a kadar devam edecek olan yeni kampanyas\u0131yla banka, m\u00fc\u015fterilerinin nakit ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 uygun \u00f6deme ko\u015fullar\u0131yla kar\u015f\u0131layacak.,A\u00e7\u0131klamada g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen TEB Bireysel ve \u00d6zel Bankac\u0131l\u0131k K\u0131demli Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 G\u00f6khan Mendi, TEB olarak m\u00fc\u015fterilerin finansman ihtiyac\u0131n\u0131 en uygun ko\u015fullarda sa\u011flamalar\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.,\u015eEKERBANK\r\n\u015eekerbank, 60 aya varan vadelerin yer ald\u0131\u011f\u0131 kampanya kapsam\u0131nda, %0,79'dan ba\u015flayan faiz oranlar\u0131 ve 3 ay taksit erteleme imk\u00e2n\u0131 sunuyor. \u015eekerbank ayr\u0131ca finansman deste\u011finin yan\u0131 s\u0131ra \u015eeker Bonus Kart ile yap\u0131lan g\u0131da al\u0131\u015fveri\u015flerine hediye Bonus veriyor.,GARANT\u0130 BBVA\r\nGaranti BBVA, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n, esnaf\u0131n ve emeklilerin Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi artan ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kolayca ve en uygun \u015fartlarda kar\u015f\u0131layabilmesi amac\u0131yla, y\u00fczde 0,99'dan ba\u015flayan faiz oran\u0131 ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyas\u0131 ba\u015flatt\u0131. Bankadan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, ihtiya\u00e7lar\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 bu zor d\u00f6nemde de m\u00fc\u015fterilerinin yan\u0131nda olan Garanti BBVA, y\u00fczde 0,99'dan ba\u015flayan faiz oran\u0131 ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.,A\u00e7\u0131klamada g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen Garanti BBVA Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mahmut Akten, \u00fclke olarak koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n ekonomik etkilerini ya\u015fad\u0131klar\u0131 bu zor g\u00fcnlerde \u00e7al\u0131\u015fan, esnaf ve emekli t\u00fcm m\u00fc\u015fterilerin daha fazla yan\u0131nda olmalar\u0131 gerekti\u011fini belirtti.,QNB F\u0130NANSBANK\r\nQNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyac\u0131 olan m\u00fc\u015fterilerine 60 aya varan vade se\u00e7enekleri ve ayl\u0131k y\u00fczde 0.89\u2019dan ba\u015flayan faiz oranlar\u0131yla Bayrama \u00d6zel \u0130htiya\u00e7 Kredisi sunuyor. (Milliyet),YAPI KRED\u0130\r\nYap\u0131 Kredi hem ramazan ay\u0131 boyunca hem de bayramda gerekli t\u00fcm ihtiya\u00e7lar i\u00e7in bireysel ihtiya\u00e7 kredisi ve Worldcard kampanyalar\u0131n\u0131 ba\u015flatt\u0131. Yap\u0131 Kredi hem ramazan ay\u0131 boyunca hem de bayramda gerekli t\u00fcm ihtiya\u00e7lar i\u00e7in bireysel ihtiya\u00e7 kredisi ve Worldcard kampanyalar\u0131n\u0131 ba\u015flatt\u0131.,Bayrama \u00f6zel ihtiya\u00e7 kredisi, y\u00fczde 0,99 faiz oran\u0131yla ve 3 ile 36 ay aras\u0131nda de\u011fi\u015fen vade se\u00e7enekleriyle m\u00fc\u015fterilerin farkl\u0131 tutarlardaki nakit ihtiya\u00e7lar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm sunuyor. TEB'in bayram kredisinden yararlanmak isteyen m\u00fc\u015fteriler, CEPTETEB internet \u015fubesi, Mobil Bankac\u0131l\u0131k, \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi ve TEB \u015eubelerden ba\u015fvuru yapabiliyor.,Banka a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, 7-23 Haziran'da ge\u00e7erli olan kampanya ile g\u00fcnde 10 TL \u00f6deyerek 10.000 TL bireysel ihtiya\u00e7 kredisi kullan\u0131labiliyor. Bireysel ihtiya\u00e7 kredisi kampanyas\u0131ndan yararlanmak isteyenler, Yap\u0131 Kredi Mobil, Yap\u0131 Kredi \u0130nternet \u015eubesi ya da t\u00fcm \u015fubelerimizden kolayca kredi ba\u015fvurusu yapabiliyor.