Bankalar tek tek duyurdu: İşte Ramazan kampanyaları

Ramazan Bayramı’na girmemize sayılı günler kala bazı bankalar kredi kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı. Kimi banka 3 ay taksit erteleme imkânı sunarken kimisi ise 60 aya varan vade sunuyor.