Bankaların promosyon yarışı başladı! Emekliler için kesenin ağzı açıldı

Bankalar\u0131n emekli promosyonu yar\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131! Kesenin a\u011fz\u0131n\u0131 a\u00e7an bankalar emeklileri kendileri \u00e7ekmek i\u00e7in en uygun promosyonu sunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. ,Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 y\u0131l boyunca kendi m\u00fc\u015fterileri yapabilmek i\u00e7in promosyon \u00f6demelerinin yan\u0131 s\u0131ra ilave avantajlar da sunuyor! \u0130\u015fte bankalar\u0131n 2020 emekli promosyon \u00f6demeleri listesi!,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n 2017'deki talimat\u0131 \u00fczerine, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar aras\u0131nda imzalanan protokol kapsam\u0131nda emeklilere ilk defa 3 y\u0131ll\u0131k s\u00fcre i\u00e7in promosyon \u00f6denmesi sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131. S\u00f6z konusu d\u00f6nemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liral\u0131k promosyon \u00f6demesi ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\n\u00dc\u00e7 y\u0131ll\u0131k s\u00fcrenin bitmesiyle 2020-2023 d\u00f6nemi i\u00e7in yeni bir s\u00f6zle\u015fme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamland\u0131. AA muhabirinin edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, bankalar emeklileri 3 y\u0131l boyunca kendi m\u00fc\u015fterisi yapmak i\u00e7in nakit \u00f6deme, harcama s\u00f6z verme kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda ilave \u00f6deme, \u00fccretsiz EFT, uygun faiz oranlar\u0131yla kredi imkan\u0131 ve kredi kart\u0131 aidat\u0131 al\u0131nmamas\u0131 gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon \u00f6deme avantaj\u0131 sa\u011flan\u0131yor.\r\n\r\nGelecek 3 y\u0131l i\u00e7in 13 milyon emekliye 9 milyar lira civar\u0131nda promosyon \u00f6demesinin yap\u0131laca\u011f\u0131 hesaplan\u0131yor.,Akbank\r\n\r\nAkbank, 31 Mart'a kadar SGK emekli maa\u015f\u0131n\u0131 bankaya ta\u015f\u0131yan m\u00fc\u015fterilere 750 liraya varan promosyonla birlikte 250 liraya varan ek promosyon sunuyor. Bu kampanyada ilave olarak y\u0131l sonuna kadar 350 liraya varan chip para da kazan\u0131labiliyor.\r\n\r\nAyl\u0131k net geliri 1500 liraya kadar emeklilere 500 lira promosyon ve 200 lira ek promosyon, 1500-2 bin 500 lira aras\u0131nda olanlara 625 lira promosyon ve 225 lira ek promosyon, 2 bin 500 lira ve \u00fczerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 250 lira ek promosyon \u00f6deniyor. ,\u0130lave 350 liraya varan chip para kazanma f\u0131rsat\u0131 ise 2 a\u015famada sunuluyor. Kampanya kapsam\u0131nda SGK emekli maa\u015f\u0131n\u0131 Akbank'a ta\u015f\u0131yarak 2-31 Mart 2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 lira ve \u00fczeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 lira, toplamda ise y\u0131l sonuna kadar 250 liraya varan chip-para kazanma f\u0131rsat\u0131ndan faydalanabilecek.\r\n\r\nEmekliler ayr\u0131ca Axess ile verecekleri bir yeni otomatik fatura \u00f6deme talimat\u0131 i\u00e7in 15 lira, 3 yeni fatura talimat\u0131 i\u00e7in 50 lira, 6 ve daha fazla yeni fatura talimat\u0131 i\u00e7in 100 lira chip-para kazanarak toplamda 350 liraya varan chip para kazanabilecek.,DenizBank\r\n\r\nDenizBank, SGK ile imzalad\u0131\u011f\u0131 protokol kapsam\u0131nda maa\u015f\u0131n\u0131 3 y\u0131l boyunca bankadan alma s\u00f6z\u00fc veren emekli m\u00fc\u015fterilerine maa\u015f miktarlar\u0131 ile orant\u0131l\u0131 olarak s\u0131ras\u0131yla 1500 lira alt\u0131 i\u00e7in 675 lira, 1500-2 bin 500 lira aras\u0131 i\u00e7in 850 lira, 2 bin 500 lira ve \u00fczeri i\u00e7in ise 1000 liraya varan nakit kazanma f\u0131rsat\u0131 sa\u011fl\u0131yor. \r\n\r\nAyn\u0131 zamanda emekliler y\u00fczde 0,99 faiz oran\u0131yla 60 aya varan vadelerle ihtiya\u00e7 kredisi se\u00e7ene\u011finden faydalanabiliyor.,Banka, emekli hizmet paketi kapsam\u0131nda maa\u015f m\u00fc\u015fterilerine \u015fubelerde i\u015flem \u00f6nceli\u011fi, uygun faizli ihtiya\u00e7 kredileri, acil nakit ihtiyac\u0131 i\u00e7in Kurtaran Hesap, internet bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan \u00fccretsiz havale ve EFT, T\u00fcrkiye'deki ve d\u00fcnyadaki t\u00fcm ATM'lerden \u00fccretsiz para \u00e7ekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata \u00f6zel faiz oranlar\u0131 ve hesap i\u015fletim \u00fccreti muafiyeti f\u0131rsatlar\u0131n\u0131 sunuyor.,Garanti BBVA\r\n\r\nGaranti BBVA, 1500 liraya kadar emekli maa\u015f\u0131 alanlara 800 lira, 1500-2 bin 500 lira aras\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 alanlara 1000 lira, 2 bin 500 lira ve \u00fcst\u00fcnde maa\u015f alanlara ise 1200 lira nakit promosyon \u00f6demesi yapacak.\r\n\r\nB\u00f6ylece banka, emeklilere \u00f6dedi\u011fi promosyonda y\u00fczde 166'l\u0131k art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f olacak. Maa\u015f\u0131n\u0131 Garanti BBVA'dan alan emekliler, y\u00fczde 0,99 faiz oranl\u0131 \u00f6zel ihtiya\u00e7 kredisinden faydalanabilecek.\r\n\r\nGaranti BBVA'l\u0131 emekliler, \u015fubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankac\u0131l\u0131\u011f