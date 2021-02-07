Baraj ortasındaki minare görenleri şaşırtıyor!

\u200bGe\u00e7ti\u011fimiz haftalarda kentte etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. Sivas\u2019\u0131n Hafik il\u00e7esine 18 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Pusat-\u00d6zen baraj\u0131nda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,Yaz k\u0131\u015f ziyaret\u00e7ilerin ilgisini \u00e7eken baraj ortas\u0131ndaki minare havadan da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,E\u015fsiz manzaray\u0131 g\u00f6ren baz\u0131 vatanda\u015flar ise foto\u011fraf \u00e7ektirmeyi unutmad\u0131.,Sivas\u2019\u0131n Hafik il\u00e7esinde bulunan Pusat-\u00d6zen baraj\u0131n\u0131n ortas\u0131nda kalan cami minaresi kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sundu.,Baraj\u0131n yap\u0131lmas\u0131yla sular alt\u0131nda kalan eski Pusat k\u00f6y\u00fc camisinin minaresi kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla b\u00fct\u00fcnle\u015fince e\u015fsiz bir manzara sundu.