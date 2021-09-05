Baraj suları çekildi! Ürküten görüntüler ortaya çıktı

"DURUM VAH\u0130M"\r\n\r\nK\u00f6y sakinlerinden Mahir Aksoy, durumun hem baraj hem de kendileri a\u00e7\u0131s\u0131ndan vahim oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, "\u015eu anda yar\u0131 yar\u0131ya su gitmi\u015f durumda. Ya\u011fmurun olmay\u0131\u015f\u0131, sulamadan dolay\u0131 su azald\u0131. Bu mezarl\u0131k tamamen sular alt\u0131ndayd\u0131. Sadece a\u011fa\u00e7lar\u0131n oldu\u011fu yer vard\u0131" dedi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l sular alt\u0131nda kalan k\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131 da bu y\u0131l tamamen g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr hale geldi. Ortaya \u00e7\u0131kan mezarlar ve yerle\u015fim yerleri ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,"G\u0130TT\u0130K\u00c7E AZALIYOR"\r\n\r\nK\u00f6y sakinlerinden Mahmur \u00d6zer, kurakl\u0131\u011f\u0131n kendini olduk\u00e7a g\u00f6sterdi\u011fini ifade ederek, \u201c\u015eu an g\u00f6rm\u00fc\u015f oldu\u011fumuz maden k\u00f6y\u00fcnden baz\u0131 yerler d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015f durumda. B\u00f6yle giderse herhalde tamam\u0131 \u00e7\u0131kacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Temennimiz eskisi gibi dolup eski g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc almas\u0131. K\u0131\u015f\u0131n ya\u011fmam\u0131\u015f, yaz\u0131n da bir iki sefer ya\u011fmur ya\u011fd\u0131. Ondan dolay\u0131 su azald\u0131, tabii sulama da var. Gittik\u00e7e azal\u0131yor" diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,Sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle birlikte Maden ve Alanyurt k\u00f6y\u00fcndeki baz\u0131 yerle\u015fim yerleri, mezarlar, a\u011fa\u00e7lar ve elektrik direkleri g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,2009 y\u0131l\u0131ndan su tutmaya ba\u015flayan baraj, 6 ay gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede Maden, Alanyurt ve Pusat gibi k\u00f6yleri sular alt\u0131nda b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131. Bu y\u0131l etkisini g\u00f6steren kurakl\u0131k sonras\u0131 baraj alarm vermeye ba\u015flad\u0131. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n az olmas\u0131 ve sulama ile birlikte baraj\u0131n suyu yakla\u015f\u0131k 50 metre \u00e7ekildi. ,Sivas\u2019\u0131n Hafik il\u00e7esinde bulunan Pusat-\u00d6zen baraj\u0131, kurakl\u0131\u011f\u0131 adeta g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seriyor.,Aksoy, "Bir mezar vard\u0131, gerisi hep sular alt\u0131ndayd\u0131. Su, y\u00fckseklik olarak 15 metre \u00e7ekildi, y\u00fczeysel olarak 50 metreden a\u015fa\u011f\u0131 de\u011fil. \u015eu anda sular \u00e7ekildi, mezarlar da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Durum vahim, baraj a\u00e7\u0131s\u0131ndan da vahim, bizim a\u00e7\u0131m\u0131zdan da vahim" ifadelerini kulland\u0131.