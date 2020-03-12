Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Dua etmek için geliyorlar...

Buldan il\u00e7esindeki Derbent Mahallesi 1967 y\u0131l\u0131nda baraj yap\u0131laca\u011f\u0131 i\u00e7in o d\u00f6nem al\u0131nan bakanlar kurulu karar\u0131 ile mevcut arazisinin 10 kilometre ilerisine ta\u015f\u0131narak yeniden kuruldu. ,Baraj\u0131n yap\u0131lmas\u0131 ile eski yerle\u015fim yerindeki evler ba\u015fta olmak \u00fczere cami, okul ve mezarl\u0131k sular alt\u0131nda kald\u0131. Aradan ge\u00e7en y\u0131llarda b\u00f6lgede ba\u015f g\u00f6steren k\u0131smi kurakl\u0131k nedeniyle baraj sular\u0131 \u00e7ekilince eski Derbent Mahallesi'ndeki cami minaresi ba\u015fta olmak \u00fczere mezarl\u0131k ve y\u0131k\u0131lan yap\u0131lar g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,Baraj sular\u0131 \u00e7ekilince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Dua etmek i\u00e7in geliyorlar...,Sular\u0131n y\u00fcksek oldu\u011fu d\u00f6nemlerde baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n bal\u0131k tutmaya ve piknik yapmaya geldikleri baraj arazisi, \u015fimdi ise sular\u0131n \u00e7ekilmesi ile ortaya \u00e7\u0131kan mezarl\u0131\u011fa vefat eden akrabalar\u0131na dua etmek i\u00e7in gelen vatanda\u015flar\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131yor. , Sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle yap\u0131lar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Derbent Mahalle Muhtar\u0131 Ya\u015far \u00d6z, \u201c1967 y\u0131l\u0131nda k\u00f6y baraj olunca yeni Derbent Mahallesi ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f. \u00d6nceden buras\u0131 baraj olmadan \u00f6nce evler varm\u0131\u015f. ,Baraj sebebiyle evler ta\u015f\u0131nd\u0131. Y\u0131llar kurak gitti\u011fi i\u00e7in \u00f6nceden baraj doluydu. \u015eu an baraj\u0131n hali ortada barajda su yok say\u0131l\u0131r. Minare, okul, mezarl\u0131k g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131km\u0131\u015f durumda.,K\u00f6y da\u011f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131m\u0131z Sarayk\u00f6y, Ala\u015fehir ve \u0130zmir taraflar\u0131na da\u011f\u0131lm\u0131\u015flar. K\u00f6yde de insan\u0131m\u0131z var. Hem baraja geliyorlar hem eski an\u0131lar\u0131n\u0131 tazelemek i\u00e7in eski k\u00f6ye kabir ziyaretidir, piknik ama\u00e7l\u0131 gelen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z var. Bal\u0131k tutmaya ise \u015fu an su az oldu\u011fu i\u00e7in gelen az, \u00e7ok a\u015f\u0131r\u0131 gelen yok\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA)