Baraj suları yükseldi, eski köy su altında kaldı

Kocasinan il\u00e7esinde bulunan Ku\u015f\u00e7u k\u00f6y\u00fc, 2003 y\u0131l\u0131nda yap\u0131m\u0131na ba\u015flanan Yamula Baraj\u0131\u2019n\u0131n sular\u0131 alt\u0131nda kald\u0131.,\u00d6te yandan, havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen ve sular alt\u0131nda kalan Eski Ku\u015f\u00e7u k\u00f6y\u00fc yolu da kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu.,Kayseri'nin Kocasinan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 eski Ku\u015f\u00e7u k\u00f6y\u00fcn\u00fcn baz\u0131 yerleri, baraj sular\u0131n\u0131n y\u00fckselmesi ile beraber sular\u0131n alt\u0131nda kald\u0131.,Yaz aylar\u0131n\u0131n sonuna do\u011fru sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle beraber su alt\u0131nda kalan k\u00f6y\u00fcn kal\u0131nt\u0131lar\u0131 g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131karken, ya\u011f\u0131\u015f alan il\u00e7ede baraj sular\u0131 y\u00fckselince eski k\u00f6y yeniden sular\u0131n alt\u0131nda kald\u0131.,KAYNAK: \u0130HA