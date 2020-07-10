Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni

Barbados, Karayipler Denizi'nde bulunan k\u00fc\u00e7\u00fck bir ada \u00fclkesi.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Rihanna'n\u0131n da do\u011fdu\u011fu \u00fclke olan Barbados, muhte\u015fem plajlar\u0131 ve deniziyle \u00fcnl\u00fc.,286 bin ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00fclkenin ba\u015fkenti Bridgetown. Ayn\u0131 zamanda \u00fclkenin en b\u00fcy\u00fck \u015fehri olan Bridgetown d\u0131\u015f\u0131nda Barbados genellikle ufak yerle\u015fim yerlerinden olu\u015fuyor.,439 kilometrekarelik Barbados'un en b\u00fcy\u00fck gelir kayna\u011f\u0131 turizm. \u00dclke ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 1 milyona yak\u0131n turist a\u011f\u0131rlam\u0131\u015ft\u0131.,Ancak koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 oldu\u011fu gibi Barbados'u da olumsuz etkiledi.\r\n\r\nBarbados Ba\u015fbakan\u0131 Mia Mottley, adaya tatil i\u00e7in gelen ancak kal\u0131\u015f\u0131n\u0131 uzatarak, evden \u00e7al\u0131\u015fmaya burada ba\u015flamak isteyen yabanc\u0131 turistlere 1 y\u0131ll\u0131k oturum izni vermeye haz\u0131rland\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Mottley, "Barbados'a Ho\u015fgeldiniz Damgas\u0131" ad\u0131n\u0131 verdikleri programla, yabanc\u0131 turistlerin 1 y\u0131l boyunca adada ya\u015fayarak, turistik seyahatten farkl\u0131 olarak oradaki hayat\u0131 daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.\r\n\r\nMottley, "Buraya gelip birka\u00e7 ay uzaktan \u00e7al\u0131\u015f\u0131p sonra tekrar gidip gelme imkan\u0131n\u0131z oldu\u011funda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da ya\u015fayas\u0131n\u0131z ki?" dedi.,Barbados Otel ve Turizm Derne\u011fi taraf\u0131ndan derlenen verilere g\u00f6re, Barbados'un gayrisafi yurti\u00e7i has\u0131lat\u0131n\u0131n y\u00fczde 40'\u0131 turizmden geliyor. \u0130stihdam\u0131n da y\u00fczde 30'u gene turizm sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Barbados, 12 Temmuz'dan itibaren s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n turistlere yeniden a\u00e7maya haz\u0131rlan\u0131yor. \u015eimdiye kadar yap\u0131lan rezervasyonlar\u0131n \u00f6nceki y\u0131llar\u0131n alt\u0131nda oldu\u011fu belirtiliyor.,Barbados \u00fclkeye giri\u015flerde yabanc\u0131lardan koronavir\u00fcs testi yapt\u0131rmalar\u0131n\u0131 istiyor ve sonucun negatif \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde \u00fclkeye kabul edece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. Ayr\u0131ca havaalan\u0131nda maske takmak da zorunlu hale getirildi.