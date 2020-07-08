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Türkiye Gazetesi

Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım

Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 129. bölümüyle ekrana geldi. Yasin, Berkan ve Sercan arasında en az oyu alarak hayallerine ve yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. Sercan, konseyde arkadaşlarına veda ederken duygusal anlar yaşadı. Sercan, son 6 dokunulmazlık oyunun 5'ini kazanmış, ancak birinde Cemal Can'a kaybetmişti. Cemal Can'ın aday gösterdiği Sercan, büyük final öncesinde yarışmadan elendi. Survivor'dan elenen Sercan, veda konuşmasında ise, "Duygusallığım elendiğim için değil burada geçirdiğim vakit için. Survivor hayatımı etkiledi. Burada her şeyi yaşadım diyebilirim. Burası beni yeniden hayata döndürdü. İçim rahat gidiyorum, buradakiler de burada olmayanlar da bana çok şey kattı. Ben buradaki tüm yarışmacı arkadaşlarımı ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum" dedi.

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