Başını çarptıktan sonra filizlendi, 5 yılda bu hale geldi!

Hindistanl\u0131 Shyam Lal Yadav'\u0131n, kafas\u0131n\u0131 \u00e7arpt\u0131ktan sonra ba\u015f\u0131nda olu\u015fan yara, 5 sene sonra yakla\u015f\u0131k 10 santimlik boynuza d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Hindistan'\u0131n, Madhya Prades eyaletindeki Rahli k\u00f6y\u00fcnden, 74 ya\u015f\u0131ndaki Shyam Lal Yadav'\u0131n, kafas\u0131nda \u00e7\u0131kan yakla\u015f\u0131k 10 santimlik tek boynuz, yakla\u015f\u0131k be\u015f y\u0131l \u00f6nce b\u00fcy\u00fcmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Shyam, bu boynuzun 2014 y\u0131l\u0131nda, ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7arpt\u0131ktan sonra ilgin\u00e7 \u015fekilde kafas\u0131nda filizlendi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Shyam Lal Yadav, ba\u015flang\u0131\u00e7ta, herhangi bir rahats\u0131zl\u0131\u011fa neden olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp ihmal etti. Boynuz, bu zamana kadar berberi taraf\u0131ndan kontrol alt\u0131nda tutuldu. Boynuzun sertli\u011finden ve b\u00fcy\u00fcmesine art\u0131k tahamm\u00fcl edemeyen Shyam, cerrahlardan yard\u0131m istemek zorunda kald\u0131.\r\n\r\n,Bu boynuzun kanser \u00f6nc\u00fcs\u00fc lezyonlardan Korn Kutanea oldu\u011fundan \u015f\u00fcphelendiler. Vakit kaybetmeden ameliyatla almaya karar verdiler. Shyam'\u0131n ameliyattan \u00f6nce \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131, boynuzun ba\u015f\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcnden nas\u0131l y\u00fckseldi\u011fini g\u00f6sterdi.\r\n\r\nCerrahlar, boynuzu \u00e7\u0131karmak i\u00e7in bir t\u0131ra\u015f b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 kulland\u0131, tekrarlamas\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in b\u00fcy\u00fcmenin k\u00f6k nedenini ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131lar. Shyam, ameliyattan sonra hastanede 10 g\u00fcn ge\u00e7irdi ve \u00e7\u0131kan biyopsi sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re boynuzun zarars\u0131z oldu\u011fu do\u011fruland\u0131.\r\n\r\n