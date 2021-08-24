Başka girişi yok! 43 yıldır evine kendi yaptığı köprü ile ulaşıyor

KAYNAK: \u0130HA,"BA\u015eKA GE\u00c7\u0130\u015e\u0130M\u0130Z YOKTUR"\r\n\r\nKom\u015fular\u0131n\u0131 rahats\u0131z etmemek i\u00e7in sulama kanal\u0131 \u00fczerine k\u00f6pr\u00fc in\u015fa etti\u011fini belirten Ye\u015filyurt, "1978\u2019de buray\u0131 ald\u0131m, 1978\u2019de de k\u00f6pr\u00fc yapt\u0131m. 1980\u2019de evi yapt\u0131rd\u0131m, evi yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131m zaman burada hi\u00e7 ev yoktu. Yukar\u0131 tarafta tek t\u00fck ev vard\u0131" dedi.,Evinin \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7en sulama kanal\u0131 nedeniyle evin giri\u015fi ile yol aras\u0131nda ba\u011flant\u0131 bulunmayan Abdullah Ye\u015filyurt, \u00e7areyi k\u00f6pr\u00fc yapmakta buldu.,"1978\u2019de izinli olarak bu k\u00f6pr\u00fcy\u00fc yapt\u0131m" diyen Ye\u015filyurt, "43 y\u0131ld\u0131r bu k\u00f6pr\u00fcy\u00fc kullan\u0131yorum. \u00c7elikle takviye att\u0131rd\u0131m. Ba\u015fka ge\u00e7i\u015fimiz yoktur. Sadece k\u00f6pr\u00fcm var. K\u00f6pr\u00fcy\u00fc \u00e7ok be\u011feniyorlar. Alt\u0131ndan derme kanal\u0131 ge\u00e7iyor. Benim evime giri\u015f k\u00f6pr\u00fc. Ba\u015fka ge\u00e7i\u015f yok. geni\u015fli\u011fi 1,5 metre boyu da 8 metre\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Ye\u015filyurt\u2019un evine ula\u015f\u0131m i\u00e7in tek \u00e7aresi olan \u00e7elik k\u00f6pr\u00fc, 43 y\u0131ld\u0131r s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131z bir \u015fekilde kullan\u0131l\u0131yor. Kanal \u00fczerinde bulunan k\u00f6pr\u00fc, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle de \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n dikkatini \u00e7ekiyor.,Malatya'n\u0131n Ye\u015filyurt il\u00e7esinde ya\u015fayan 76 ya\u015f\u0131ndaki Abdullah Ye\u015filyurt, m\u00fcstakil evinin yol ile ba\u011flant\u0131s\u0131 sulama kanal\u0131ndan dolay\u0131 kesilince evine ula\u015fmak i\u00e7in karayolunu kullanamad\u0131. Ye\u015filyurt, \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc kendi imkanlar\u0131yla 8 metre uzunlu\u011funda, 1,5 metre geni\u015fli\u011finde k\u00f6pr\u00fc yapmakta buldu.