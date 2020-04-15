Başkan’ın paylaşımı olay oldu! Herkes o saati bekliyor

Ba\u015fkan G\u00fcler, son d\u00f6nemde olduk\u00e7a ilgi \u00e7eken bir takip\u00e7i say\u0131s\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn artan sosyal medya sayfas\u0131nda \u2018Gen\u00e7lere bir s\u00fcrprizim var. \r\n\r\n,Yar\u0131n ak\u015fam 21.00'i bekleyin\u2019 diye yazd\u0131.,Bu payla\u015f\u0131m\u0131n ard\u0131ndan gen\u00e7ler Ba\u015fkan G\u00fcler\u2019i soru ya\u011fmuruna tuttu. ,Yurdun d\u00f6rt bir k\u00f6\u015fesinden gen\u00e7lerin \u00e7o\u011fu Ba\u015fkan G\u00fcler\u2019e "Bu heyecana fazla dayanamay\u0131z l\u00fctfen s\u00f6yleyin" diye \u0131srar etti.,Bu soru ya\u011fmuru s\u0131ras\u0131nda gen\u00e7lerle esprili bir sohbet ortam\u0131 olu\u015fturan G\u00fcler, iki ipucu verdi. G\u00fcler, \u201cSoka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ile ilgili de\u011fil. \r\n,Ordu'da ya\u015fayan ve Ordu'muza gelen herkesi ilgilendiren bir proje. \u00d6zellikle de gen\u00e7ler uzun bir s\u00fcredir \u00e7ok istiyorlard\u0131\u201d dedi.,Saat 21.00\u2019de Ba\u015fkan G\u00fcler\u2019in yapaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama merakla bekleniyor.