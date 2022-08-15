Başkenti fırtına ve sağanak esir aldı: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı

,Ankara'da etkili olan f\u0131rt\u0131na ve sa\u011fanak hayat\u0131 olumsuz etkiledi. ,Baz\u0131 cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgallar\u0131n t\u0131kanmas\u0131yla yollar ya\u011fmur sular\u0131na teslim oldu.,G\u00f6vde k\u0131sm\u0131ndan kopan a\u011fac\u0131n yola devrilmesi sebebiyle trafikte zor anlar ya\u015fand\u0131.,Meteoroloji, bug\u00fcn 17 il i\u00e7in kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu. Ankara\u2019da \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren kuvvetli ya\u011fmur, dolu ve f\u0131rt\u0131na etkili oldu. \r\n,Seyir halindeki s\u00fcr\u00fcc\u00fcler zor anlar ya\u015fad\u0131. Mazgallar\u0131n t\u0131kanmas\u0131yla yollar g\u00f6le d\u00f6nerken f\u0131rt\u0131na bir a\u011fac\u0131 yerinden s\u00f6kt\u00fc. ,Trafikteki s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekerken, sa\u011fanak esnas\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da bulunan vatanda\u015flar da metro istasyonlar\u0131 ve duraklara s\u0131\u011f\u0131nd\u0131.