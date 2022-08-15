Başkenti fırtına ve sağanak esir aldı: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı

Meteoroloji, bugün 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Ankara’da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, dolu ve fırtına etkili oldu.