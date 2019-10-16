Başlıyor! O mesafeyi 5,5 saatte gidecek

U\u015fak Valili\u011fi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Vali Kocab\u0131y\u0131k, U\u015fak-T\u00fcrkmentepe istasyonlar\u0131 aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen test s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcnde TCDD Ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k A\u015e \u0130zmir B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Habil Emir'den tren hakk\u0131nda bilgi ald\u0131.\r\n,Yolculuk esnas\u0131nda 1892 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan Konaklar-G\u00fcneyk\u00f6y aras\u0131ndaki k\u00f6pr\u00fcde de incelemede bulunan Vali Kocab\u0131y\u0131k, test sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin 10 Aral\u0131k'ta U\u015fak-\u0130zmir hatt\u0131nda sefere ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,Test s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcne Vali Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Meral Bat\u0131 Demirba\u015f, H\u00fcseyin Demirba\u015f, Banaz Kaymakam\u0131 O\u011fuz Alp \u00c7a\u011flar, E\u015fme Kaymakam\u0131 Murat \u00d6zdemir, Ulubey Kaymakam\u0131 Onur \u00d6zayd\u0131n, \u0130l Jandarma Komutan\u0131 K\u0131demli Albay Murat K\u0131l\u0131\u00e7, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mesut Gezer ve di\u011fer yetkililer kat\u0131ld\u0131.\r\n,"Bug\u00fcn test s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fimiz ilk yerli \u00fcretim Anadolu DMU Milli Tren Seti'nde incelemelerde bulunarak, test s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcne kat\u0131ld\u0131k. Kap\u0131lar\u0131 kapanmadan hareket etmeyen yerli \u00fcretim trenimizin saatteki h\u0131z\u0131 140 kilometreye ula\u015fabiliyor. Yak\u0131n \u015fehirler aras\u0131nda h\u0131zl\u0131, rahat ve konforlu ula\u015f\u0131m imkan\u0131 sa\u011flayan tren ile U\u015fak-\u0130zmir aras\u0131 yolculuk 5,5 saatte tamamlanacak. \u0130limize \u015fimdiden hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 dilerim."\r\n