Başucunuza limon dilimleri koyup uyuduğunuzda vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız!
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Limonun içinde çok sayıda besleyici madde bulunur. C vitamini, B6 vitamini, A vitamini, E vitamini, folik asit, niyasin, tiyamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein içeren limonun iyi geldiği başlıca şeyler ise şöyle: Limonun yapısındaki karmaşık antioksidanlar kanserle savaşır. Peki başucunuza limon koyarsanız vücudunuzda ne gibi değişimler oluyor? Başucunuza limon koymanın faydaları nelerdir? İşte cevabı...