Başvuran alıyor! 48 ay 960 lira

Dar gelirli vatanda\u015flar\u0131 ekonomik olarak rahatlatacak devlet desteklerinden biri de kira ve g\u0131da yard\u0131m\u0131.,T\u00fcrkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet oldu\u011funda dolay\u0131 ilgili bakanl\u0131klar eli ile dar gelirli ve yard\u0131ma muhta\u00e7 ailelere \u00e7e\u015fitli yard\u0131mlar yap\u0131lmaktad\u0131r. Bu yard\u0131mlar genel olarak Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan verilmektedir. G\u0131da, yakacak, bar\u0131nma, \u00e7ocuklar\u0131n e\u011fitim masraflar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 vb. konular\u0131nda verilen yard\u0131mlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sa\u011flanmaktad\u0131r. Bu yard\u0131mlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra verilen yard\u0131m konular\u0131ndan bir tanesi de kira yard\u0131mlar\u0131d\u0131r.,Bar\u0131nma temel ihtiyac\u0131m\u0131zd\u0131r. Ancak maddi durumu sebebi ile baz\u0131 aileler sa\u011fl\u0131ks\u0131z evlerde ya\u015famakta ya da maddi durumlar\u0131 yetersiz oldu\u011fundan dolay\u0131 kira paralar\u0131n\u0131 \u00f6deyecek g\u00fc\u00e7leri bulunmamaktad\u0131r. Bu problemlerin ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131 ile devlet taraf\u0131ndan evsiz ailelerin bar\u0131nma ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 amac\u0131 ile bar\u0131nma yard\u0131mlar\u0131, kira paralar\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yard\u0131m\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r.\r\n, \r\nSisteme giri\u015f yapt\u0131ktan sonra, a\u00e7\u0131lan pencere \u00fczerinden "Uygulamaya Git" sekmesine t\u0131klaman\u0131z gerekiyor. Sonra "Giri\u015f yapmak istedi\u011finiz uygulama baz\u0131 ki\u015fisel bilgilerinize eri\u015fim hakk\u0131 istemektedir. L\u00fctfen a\u015fa\u011f\u0131daki listeyi kontrol ederek, payla\u015fmak istemedi\u011finiz bir bilginiz var ise i\u015fleme devam etmeyiniz." uyar\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131lacak.\r\n \r\nBu ekran \u00fczerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor., \r\nMaddi anlamda s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fayan ailelerin kira paralar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 amac\u0131 ile pek \u00e7ok kurum ve kurulu\u015f taraf\u0131ndan kira yard\u0131m\u0131 verilmektedir.\r\n \r\nAile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131na Ba\u011fl\u0131 M\u00fcd\u00fcrl\u00fckler\r\n \r\nKaymakaml\u0131klar b\u00fcnyesinde bulunan Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131\r\n \r\nBelediyeler\r\n \r\n\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 (B\u00fcy\u00fck\u015fehirlerde kirac\u0131lara 960 TL' ye varan kira yard\u0131mlar\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r.)\r\n \r\nSivil Toplum Kurulu\u015flar\u0131\r\n \r\n\u00d6zel Vak\u0131flar ve dernekler\r\n \r\nG\u00f6n\u00fcll\u00fc kurulu\u015flar ya da \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan kira yard\u0131m\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r.\r\n, \r\nFakirlere kira yard\u0131m\u0131 Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lmaktad\u0131r. Gerekli \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131yan ki\u015filer, yap\u0131lan yerinde incelemeler sonucunda kira paras\u0131 alabilmektedir. Ba\u015fvurular Kaymakaml\u0131k ve Valilikler b\u00fcnyesinde bulunan Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vak\u0131flar\u0131 ' na yap\u0131lmaktad\u0131r. Kira yard\u0131m\u0131 ve di\u011fer yard\u0131mlardan yararlan\u0131labilmesi i\u00e7in, yard\u0131ma muhta\u00e7 \u015fah\u0131slar\u0131n bireysel ba\u015fvurular\u0131 gerekmektedir. Ancak belediyeler taraf\u0131ndan bu ki\u015filerin tespiti ile \u015fah\u0131slar\u0131n ba\u015fvurmas\u0131 gibi bir \u015fart aranmaks\u0131z\u0131n da yard\u0131m yap\u0131labilmesi m\u00fcmk\u00fcn olmaktad\u0131r. Kira yard\u0131mlar\u0131ndan yararlanmak i\u00e7in aile b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn ba\u015fvurusu gerekmektedir., \r\nT.C. kimlik fotokopisi\r\n \r\n\u0130kametgah belgesi\r\n \r\nGelir belgesi\r\n \r\nMuhtarl\u0131ktan al\u0131nacak olan fakirlik ka\u011f\u0131d\u0131, \r\nBu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek ba\u015fvurunuzu yapabilirsiniz. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kira yard\u0131m\u0131 talebinde bulundu\u011funuza dair bir dilek\u00e7e haz\u0131rlamal\u0131s\u0131n\u0131z. Ba\u015fvuru yapmaya gitti\u011finizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vak\u0131f b\u00fcnyesinde bulunan kurul taraf\u0131ndan yerinde inceleme yap\u0131lmaktad\u0131r. Yap\u0131lan incelemede ailenin nas\u0131l bir ya\u015fant\u0131 i\u00e7inde oldu\u011funa bak\u0131lmaktad\u0131r. \u0130ncelemeler sonucu m\u00fctevelli heyet taraf\u0131ndan bir rapor haz\u0131rlanmaktad\u0131r., \r\nKilis, Artvin, Karab\u00fck, Bilecik, Yalova, Bing\u00f6l, I\u011fd\u0131r, Bolu, Ardahan, \u00c7ank\u0131r\u0131, Bart\u0131n, Erzincan, K\u0131r\u0131kkale, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nev\u015fehir, Tunceli illerine verilmektedir. Bu illerimizde ikamet eden kirac\u0131lar 1 defa 1.190 TL. s\u0131n\u0131rl\u0131 ayni hak sahipleri ise 2.975 TL. alabilirler., \r\nAmasya, D\u00fczce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edirne, K\u0131r\u0131kkale, \u015e\u0131rnak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, U\u015f