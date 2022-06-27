Başvurular başladı, ilk ödeme bayramdan önce! 15 milyarlık destekten herkes yararlanabilecek! İşte detaylar

Düzenli olarak 50'ye yakın sosyal yardım programı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kapsamı genişletmek ve daha fazla vatandaşa ulaşabilmek için çalışmalara başladı. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin merakla beklediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık "Türkiye Aile Destek Programı"nda başvurular başlıyor. Peki Aile destek programı başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılacak? Aile destek programı nedir, kimlere verilecek? İşte detaylar...