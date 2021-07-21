Bataklığa saplanan ineği hayatını değiştirdi

Sar\u0131k\u0131z\u2019dan sonra hayatlar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini s\u00f6yleyen Mehmet Emin Atasoy\u2019un o\u011flu Ramazan Atasoy ise \u201c\u0130ne\u011fimiz batakl\u0131\u011fa saplanm\u0131\u015ft\u0131. Sa\u011f olsun devletimiz ve hay\u0131rseverler bize yard\u0131mc\u0131 oldular. Ah\u0131r, koyun ve inek yard\u0131m\u0131 yap\u0131ld\u0131. Onun mutlulu\u011fu da bizim mutlulu\u011fumuzdur\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u0130l\u00e7e merkezine 17 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Dedeler k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Mehmet Emin Atasoy\u2019a ait 'sar\u0131k\u0131z' isimli inek, Nehir Sazl\u0131\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda otlan\u0131rken batakl\u0131\u011fa saplanm\u0131\u015ft\u0131. Ak\u015fam saatleri olmas\u0131 nedeniyle bir \u015fey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ine\u011finin ba\u015f\u0131ndan ayr\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131. ,Yeni yap\u0131lan ah\u0131rda 20 koyun ve sar\u0131k\u0131z ba\u015fta olmak \u00fczere ineklerine daha iyi bakma imkan\u0131na sahip olan Mehmet Emin Atasoy, hayvanlar\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini ifade ederek, \u201cYap\u0131lan yard\u0131mlar sonucu \u015fimdi ineklerim, koyunlar\u0131m var. Eskiye g\u00f6re daha iyiyim. \u00c7\u00fcnk\u00fc daha g\u00fczel bir \u015fekilde ilgileniyorum. Allah devletimizden ve hay\u0131rseverlerden raz\u0131 olsun\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla k\u00f6yden gelen vatanda\u015flar\u0131n deste\u011fiyle yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n sonu\u00e7 vermemesi \u00fczerine Atasoy, ikinci geceyi de ine\u011finin ba\u015f\u0131nda ge\u00e7irmi\u015f, k\u00f6yden daha \u00e7ok vatanda\u015f\u0131n gelmesi \u00fczerine inek sapland\u0131\u011f\u0131 batakl\u0131ktan kurtar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Yaz k\u0131\u015f demeden her g\u00fcn ayn\u0131 azimle hayvanlar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Atasoy, bu sene sadece ot almakta zorland\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli\u2019nin talimatlar\u0131yla tek ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 olan ine\u011finin kurtar\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Mehmet Emin Atasoy\u2019a 20 koyun verilirken, Y\u00fcksekova Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan da ah\u0131r i\u00e7in malzeme deste\u011fi sa\u011flanm\u0131\u015f, baz\u0131 hay\u0131rsever vatanda\u015flar ise Mehmet Emin Amca\u2019ya inek hediye etmi\u015fti.,Hakkari\u2019nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde batakl\u0131\u011fa saplanan ine\u011finin ba\u015f\u0131ndan iki gece ayr\u0131lmayan Mehmet Emin Atasoy, devletin ve hay\u0131rseverlerin yapt\u0131\u011f\u0131 yard\u0131mlarla bu bayram daha mutlu.