Bayburt'ta tesadüfen bulunan yer altı şehrini binlerce kişi ziyaret etti

Bayburt'un Ayd\u0131ntepe il\u00e7esinde tesad\u00fcfen bulunan ve kentin en \u00f6nemli tarihi yap\u0131lar\u0131ndan biri olan yer alt\u0131 \u015fehrini ge\u00e7en y\u0131l 15 bin 500 ki\u015fi ziyaret etti.,Ayd\u0131ntepe il\u00e7esinde in\u015faat kaz\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda tesad\u00fcfen g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lan Ayd\u0131ntepe Yer Alt\u0131 \u015eehri, y\u00fczeyden 2 - 2,5 metre derinde, hi\u00e7bir yap\u0131 malzemesi kullan\u0131lmadan, ana kayaya oyulmu\u015f galeriler, odalar ve bu odalar\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 daha geni\u015f mekanlardan olu\u015fuyor.\r\n\r\nOdalar, yakla\u015f\u0131k 1 metre geni\u015fli\u011finde ve 2 metre y\u00fcksekli\u011findeki galerilere, galeriler de her iki yana geni\u015fleyen salonlara a\u00e7\u0131l\u0131yor. Uzunlu\u011fu 1 kilometreyi a\u015fan galerilerin tavan\u0131nda g\u00f6zetleme ya da havaland\u0131rma ama\u00e7l\u0131 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen konik bi\u00e7imde delikler yer al\u0131yor.,Ayd\u0131ntepe kent merkezinde evlerin, i\u015f yerlerinin, cadde ve sokaklar\u0131n alt\u0131ndaki yer alt\u0131 \u015fehri, Bayburt'un en \u00f6nemli k\u00fclt\u00fcrel ve tarihi de\u011feri olarak dikkati \u00e7ekerken binlerce y\u0131ll\u0131k gizemiyle ziyaret\u00e7ilerini b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nAyd\u0131ntepe Kaymakam\u0131 Mustafa Ak\u0131n, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Ayd\u0131ntepe'nin son y\u0131llarda, sahip oldu\u011fu tarihi ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Bayburt'un tarihi alandaki en \u00f6nemli simge yap\u0131lar\u0131ndan birinin Ayd\u0131ntepe'deki yer alt\u0131 \u015fehri oldu\u011funa dikkati \u00e7eken Ak\u0131n, 2018 y\u0131l\u0131nda 15 bin 500 ki\u015finin Ayd\u0131ntepe Yeralt\u0131 \u015eehri'nin bu g\u00fczelli\u011fini g\u00f6rme \u015fans\u0131 elde etti\u011fini belirtti.\r\n\r\nAk\u0131n, harika bir dokusu olan yer ald\u0131 \u015fehrinin binlerce y\u0131ll\u0131k ge\u00e7mi\u015fi oldu\u011funu ifade ederek, "O eserin olu\u015fmas\u0131 i\u00e7in kayan\u0131n nas\u0131l oyuldu\u011fu, insan eme\u011fiyle bu yap\u0131n\u0131n nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bug\u00fcn insan\u0131m\u0131z\u0131 hayretler i\u00e7erisinde b\u0131rakacak g\u00fczellikte. O y\u00fczden ben b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 Ayd\u0131ntepe Yer Alt\u0131 \u015eehri'ni g\u00f6rmeye davet ediyorum." dedi.,Ayd\u0131ntepe Yer Alt\u0131 \u015eehri'nin halihaz\u0131rda ortaya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u015feklinin buz da\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnen k\u0131sm\u0131 oldu\u011funa i\u015faret eden Ak\u0131n, "Bununla ilgili detayl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar devam ediyor. Ayd\u0131ntepe Yer Alt\u0131 \u015eehri'nin buradan Bayburt Kalesi'ne kadar uzand\u0131\u011f\u0131 rivayetleri var. Bununla ilgili ara\u015ft\u0131rmalar, tetkikler \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce devam ediyor. Bu yer alt\u0131 \u015fehrinin nerelere kadar uzand\u0131\u011f\u0131yla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 devam ettiriyoruz. O \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131\u011f\u0131 zaman cidden T\u00fcrkiye'mizin, b\u00f6lgemizin \u00e7ok \u00f6nemli bir cazibe merkezi olaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum." diye konu\u015ftu.,Ak\u0131n, yer alt\u0131 \u015fehrinin mevcut haliyle yakla\u015f\u0131k 15 dakikada tamamlanacak bir g\u00fczergah oldu\u011funu kaydederek \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n"\u0130\u00e7erisi bazen bir insan boyunun s\u0131\u011fmayaca\u011f\u0131, ba\u015f\u0131n\u0131z\u0131 e\u011fmeniz gerekecek \u015fekilde, ara ara k\u00fc\u00e7\u00fck galerilerin oldu\u011fu bir yer. \u015eu anda a\u00e7\u0131k olan 800 metrelik b\u00f6l\u00fcm, il\u00e7e merkezinin tam alt\u0131nda bulunmakta. Bu, bizim tamamen tesad\u00fcfen bir in\u015faat kaz\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda buldu\u011fumuz k\u0131sm\u0131. Bundan sonraki k\u0131s\u0131mlar\u0131n art\u0131k jeoradar sistemleriyle foto\u011fraflanarak ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyor. ,\u0130l\u00e7e merkezinde evlerin, i\u015f yerlerinin, cadde ve sokaklar\u0131n \u00fczerinde yer ald\u0131\u011f\u0131 Ayd\u0131ntepe Yer Alt\u0131 \u015eehri'nin sa\u011flaml\u0131\u011f\u0131yla ilgili herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131 bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak korunmas\u0131 anlam\u0131nda da baz\u0131 tedbirlerin al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini aktaran Ak\u0131n, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,"Oras\u0131 kaya blo\u011funun el yordam\u0131yla yontulmas\u0131yla a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sa\u011flaml\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z yok ancak tabii ki bu derece \u00f6nemli tarihi eserlerin \u00fczerindeki yap\u0131lar\u0131n, \u00f6zel kullan\u0131mlar\u0131n bulunmu\u015f olmas\u0131 uzun vadede risk olu\u015fturmaktad\u0131r. \u015eu anda buran\u0131n da koruma plan\u0131 yap\u0131lmakta. Ayd\u0131ntepe Yer Alt\u0131 \u015eehri'nin ge\u00e7ti\u011fi g\u00fczergahlarda Erzurum K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma B\u00f6lge Kurulunca onayland\u0131ktan sonra imar plan\u0131na g\u00f6re Ayd\u0131ntepe il\u00e7esinde yap\u0131la\u015fmalar yap\u0131lacak. O imar plan\u0131na uygun olmayan yap\u0131la\u015fmalar da uzun d\u00f6nemde giderilmi\u015f olacak.&q