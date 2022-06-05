Bayram ikramiyesi ne kadar, belli oldu mu ve ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde detaylar belli oldu

Temmuz ayının ilk haftalarına denk gelen Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki bir aylık zaman diliminde en çok merak edilen ise hem kurban fiyatları hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri oluyor. Hesaplarına yatırılan ikramiye ile birlikte kısa da olsa bayram öncesi rahat bir nefes alan milyonlarca emekli, alışverişlerini yapıp sevdikleriyle güzel bir bayram geçiriyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, emekli ikramiyesi kaç lira olacak? Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine Kurban Bayramı'nda yatacak ikramiyenin tutarı belli oldu.