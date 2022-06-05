BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bayram ikramiyesi ne kadar, belli oldu mu ve ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde detaylar belli oldu

Bayram ikramiyesi ne kadar, belli oldu mu ve ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde detaylar belli oldu

Temmuz ayının ilk haftalarına denk gelen Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki bir aylık zaman diliminde en çok merak edilen ise hem kurban fiyatları hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri oluyor. Hesaplarına yatırılan ikramiye ile birlikte kısa da olsa bayram öncesi rahat bir nefes alan milyonlarca emekli, alışverişlerini yapıp sevdikleriyle güzel bir bayram geçiriyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, emekli ikramiyesi kaç lira olacak? Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine Kurban Bayramı'nda yatacak ikramiyenin tutarı belli oldu.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144