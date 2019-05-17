Bayram ikramiyesinin kapsamı genişletildi

Milyonlarca emeklinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcren h\u00fck\u00fcmet, aileleriyle beraber 200 bine yak\u0131n i\u015f g\u00f6remezlik geliri alan vatanda\u015fa da bayram ikramiyesi verecek. ,H\u00fck\u00fcmet, bu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131ndan itibaren Ekim 2008'den \u00f6nce s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri al\u0131rken ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin e\u015f ve \u00e7ocuklar\u0131na da gelir ba\u011flamaya ba\u015flad\u0131. \u0130\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri alanlara, gelir ba\u011flanmas\u0131na esas olan s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik derecesi oran\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6deniyor. Meslekte kazanma g\u00fcc\u00fc kay\u0131p oran\u0131 y\u00fczde 25 olanlara 250 lira, y\u00fczde 45 olanlara 450 lira ikramiye \u00f6denecek.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 12.3 milyon emekli bu y\u0131l \u00e7ift ikramiye alacak. Emekli ikramiyeleri 27-31 May\u0131s tarihleri aras\u0131nda Ramazan Bayram\u0131'ndan \u00f6nce hesaplarda olacak. Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu, ikramiye \u00f6demeleri ile ilgili merak edilen sorulara yan\u0131t verdi. ,Birden fazla dosyadan gelir veya ayl\u0131k alan emekli, hak sahiplerine en fazla \u00f6demeye imk\u00e2n veren dosya \u00fczerinden \u00f6deme yap\u0131l\u0131yor. Emekli veya hak sahibinin vefat\u0131 durumunda hak edildi\u011fi halde \u00f6denemeyen bayram ikramiyesi varislerine \u00f6deniyor. Vefat eden sigortal\u0131lardan gelir ve ayl\u0131k alan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi \u00f6demesi hak sahiplerinin hisseleri oran\u0131nda veriliyor. E\u015finin vefat\u0131 nedeniyle y\u00fczde 50 oran\u0131 ile e\u015fe, y\u00fczde 25 oran\u0131 ile yetim \u00e7ocu\u011fa \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 \u00f6denmesi halinde; bin liral\u0131k ikramiye hak sahiplerine hissesi oran\u0131nda \u00f6deniyor. E\u015fe 500 lira, yetim \u00e7ocu\u011fa ise 250 lira bayram ikramiyesi yat\u0131r\u0131l\u0131yor.,\u0130\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sigortas\u0131ndan s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri almakta olanlara, i\u015f g\u00f6remezlik derecesi oran\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6denecek. \u00d6rne\u011fin; meslekte kazanma g\u00fcc\u00fc kay\u0131p oran\u0131 y\u00fczde 25 olmas\u0131 nedeniyle s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri almakta olanlara, bin liran\u0131n y\u00fczde 25'i oran\u0131nda yani 250 lira tutar\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6denecek. \u0130\u015f g\u00f6remezlik ayl\u0131\u011f\u0131 alan ki\u015finin vefat\u0131 durumunda ailesi bayram ikramiyesi alabiliyor.,Y\u0131lda iki kez verilen ikramiyeler, bak\u0131m yard\u0131m\u0131nda hane i\u00e7inde ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen gelir \u015fart\u0131 hesaplamas\u0131na d\u00e2hil edilmiyor. Bu kapsamda bak\u0131m deste\u011fi kesilenlere yeniden hizmet verilecek, \u00f6denmeyen yard\u0131m tutar\u0131 \u00f6denecek. ,\u0130kramiye alanlar aras\u0131nda \u015fehit yak\u0131n\u0131 ve gaziler, vazife ve harp malull\u00fc\u011f\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131 alan er ve erba\u015flar, ge\u00e7ici k\u00f6y korucular\u0131, \u015feref ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar, \u015fampiyon sporcular, Kore, K\u0131br\u0131s ve \u0130stiklal Sava\u015f\u0131 gazileri, ter\u00f6rden zarar g\u00f6rmesi nedeniyle ayl\u0131k ba\u011flanan siviller de bulunuyor. Sabah