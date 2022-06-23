BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bayrama günler kala TZOB Başkanı güncel kurbanlık fiyatlarını paylaştı! 2022 güncel kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bayrama günler kala TZOB Başkanı güncel kurbanlık fiyatlarını paylaştı! 2022 güncel kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı’na günler kala Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurban alacaklara müjdeli haberi verdi. Kurbanlık fiyatlarının en yüzde 25 civarında düşeceğini belirten Bayraktar, ortalama kurbanlık fiyatlarını paylaşarak "Büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor" dedi. Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurbanlıklar kaç TL?

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144