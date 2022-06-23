Bayrama günler kala TZOB Başkanı güncel kurbanlık fiyatlarını paylaştı! 2022 güncel kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı’na günler kala Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurban alacaklara müjdeli haberi verdi. Kurbanlık fiyatlarının en yüzde 25 civarında düşeceğini belirten Bayraktar, ortalama kurbanlık fiyatlarını paylaşarak "Büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor" dedi. Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurbanlıklar kaç TL?